Мой дом Обзор «Приходите в мой дом»: как сейчас выглядит тверской особняк, где застрелили Михаила Круга

«Приходите в мой дом»: как сейчас выглядит тверской особняк, где застрелили Михаила Круга

Ирина Круг вернулась сюда впервые за десять лет

210
Вскоре после убийства мужа Ирина Круг переехала в Москву и постаралась забыть о доме, куда ее когда-то привел Михаил | Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comВскоре после убийства мужа Ирина Круг переехала в Москву и постаралась забыть о доме, куда ее когда-то привел Михаил | Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.com

Вскоре после убийства мужа Ирина Круг переехала в Москву и постаралась забыть о доме, куда ее когда-то привел Михаил

Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

Двадцать три года назад дом, где Михаил Воробьев, известный как Круг, играл свадьбу со своей женой Ириной, нянчил детей и сочинял песни, перестал быть уголком семейного счастья. После убийства шансонье он превратился в место ужасных воспоминаний, которые до сих пор заставляют Ирину Круг и ее сына Александра содрогаться.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

Ирина Круг показала их семейный особняк в интервью Ксении Собчак. Певица призналась, что редко приезжает сюда и не может долго находиться в доме.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

— Давно уже здесь не была. Мне кажется, больше десяти лет. Я как уехала, больше сюда не приезжала. Не могу. Все эти воспоминания, невозможно с ними жить, — откровенно призналась Ирина Круг.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

В трехэтажном особняке практически ничего не изменилось. Он обставлен по моде нулевых: картины с пейзажами, шкафы-купе, которые когда-то покупал еще сам Михаил, и много статуй животных.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

На первом этаже находится зал и комната с памятными сувенирами, а на втором этаже — спальня и детская. По словам Ирины, Круг сам покупал модную по тем временам широкую кровать, а она искала подходящие шторы, которые висят до сих пор.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

К спальне прилегает гигантская ванна с джакузи и писком моды нулевых — душевой кабиной. Голубой потолок украшен бриллиантами, а унитаз выложен необычной мозаикой.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

— У него еще здесь стоял магнитофон. Он любил, когда умывался, включать его. Здесь он очень много сочинял стихов, — рассказала Круг.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

На третьем этаже часто собирались гости. Именно здесь в 2001 году Михаил и Ирина Круг сыграли свадьбу. К приходу друзей здесь устанавливали стол для пинг-понга. Сегодня этаж разделен на две зоны. В одной — рабочий уголок с кожаным стулом и компьютером. В другой — игровая зона с бильярдным столом.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

Судьба дома Михаила Круга парадоксально отражена в строках его же песни «Приходите в мой дом». Двери в доме действительно редко запирали. Как вспоминает Ирина Круг, сам Михаил полагал, что ему ничто не угрожает.

— Мы же не закрывали дверь. Я всегда была одна. Я его предупреждала как раз об этом, но он мне говорил: «Кто меня тронет? Я же для них пою», — вспоминает слова мужа певица.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

Предположительно, преступники проникли в дом заранее и спрятались на третьем этаже, когда хозяев не было дома. Они зашли через главный вход, обошли и, не обнаружив никого, остались ждать. По словам Ирины, после стрельбы, в результате которой пострадал Круг, убийцы так же беспрепятственно ушли через веранду.

Источник: «Осторожно: Собчак» / vk.comИсточник: «Осторожно: Собчак» / vk.com
Источник:

«Осторожно: Собчак» / vk.com

Сейчас двери особняка так же часто открыты. Сестра шансонье проводит в них экскурсии для поклонников творчества Круга. Младший сын певца надеется рано или поздно вернуть дому былой уют и снова собирать здесь семью и друзей, как когда-то делал его отец.

— Я хочу, чтобы все родственники собрались, чтобы это место снова ассоциировалось не с какими-то жуткими событиями, а именно с праздником, — мечтает Александр Круг.

