Почему нельзя выливать воду из-под яиц: 4 весомых довода

Не сливайте сокровище в раковину! В хозяйстве пригодится Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Как часто вы привычным движением сливаете воду после варки яиц в раковину? Оказывается, так лучше не делать. Ведь она еще может вам очень пригодиться. Мы узнали три простых и неожиданных способа, как использовать воду из-под яиц с умом, и одно важное предостережение.

Способ первый — полейте комнатные растения

В феврале воду, оставшуюся от варки яиц, можно использовать дважды. Во-первых, замочите в ней семена — в воде из-под яиц содержится полезный для растений карбонат кальция.

Во-вторых, в воде из-под вареных яиц содержатся минералы, что делает ее отличным удобрением. Кальций, магний и фосфор способствуют росту растений, укрепляют их корневую систему и помогают цветению.

— Эту воду можно перелить в опрыскиватель, добавив немного чистой воды, чтобы разбавить раствор, — советует нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова. — Опрыскивание поможет обеспечить растения необходимыми питательными веществами и защитить их от болезней и вредителей.

Также жидкость после варки яиц поможет поддерживать рН почвы в норме. Она особенно полезна для растений, которые выглядят бледными, вялыми и никак не решаются пустить новые побеги. Правда, нужно соблюдать меры предосторожности и не использовать воду из-под яиц сразу же после окончания их варки — дождитесь, когда она остынет.

— Горячая вода может повредить корни растений, поэтому предварительно охладите ее. После того как она остынет, вы можете использовать ее для полива ваших домашних растений или садовых культур, — предупреждает Юлия Попова.

Слишком увлекаться такими процедурами не стоит — поливайте не чаще раза в месяц, иначе вместо подкормки растения получат лишний стресс.

Способ второй — используйте на приусадебном участке

Вода, оставшаяся после варки яиц, пригодится и в огороде. Разбавьте ее с обычной водой перед поливом или же используйте для создания компоста.

— Белки и минералы, содержащиеся в такой воде, могут быть полезны для улучшения качества компостируемых материалов, — отмечает организатор пространства Ирина Яшина.

— Добавляя эту воду в компостную кучу, вы обогатите ее питательными веществами, что сделает компост более качественным и полезным для ваших растений, — делится секретом Юлия Попова.

Способ третий — приготовить еду

Оказывается, «яичный бульон» — секретный ингредиент французской кухни. Во Франции хозяйки добавляют оставшуюся после варки воду в суп или соус, и тогда они получаются гораздо насыщеннее и ароматнее. А еще француженки варят с ней варенье и желе — для более густой консистенции.

Однако крайне важно хорошенько помыть яйца заранее, иначе вкус может выйти вовсе не такой, как ожидалось. Всё дело в том, что загрязнения на скорлупе растворятся в воде, где они варились.

И одно предостережение

Есть еще одна причина не лить воду, оставшуюся после варки яиц, сразу в раковину. Всё дело в том, что кипяток может испортить сифон, гофру и даже ПВХ-трубы. Но это еще не весь список.

— Вода, где варились яйца, содержит белки и другие органические вещества, которые могут приводить к образованию засоров в трубах, — объясняет Ирина Яшина. — При попадании в систему канализации эта вода может загустевать и оседать на стенках труб, особенно если в них есть уже существующие отложения. Это может привести к образованию пробок и ухудшению дренажа.

Также привычка сливать воду после варки яиц в раковину может привести к неприятному запаху. Дело в том, что при нагревании белки и жиры распадаются, выделяя сероводород и другие соединения. Особенно это заметно, если вы редко используете слив для пищевых отходов или не слишком регулярно его чистите.