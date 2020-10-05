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Больше, чем мы знаем: Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в Ярославской области

В ведомстве посчитали еще и тех, у кого COVID-19 вызвал смертельные осложнения болезней

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В Ярославской области есть смерти не только от коронавируса, но и от осложнений, вызванных им

В Ярославской области есть смерти не только от коронавируса, но и от осложнений, вызванных им

Росстат сообщил о смертности от коронавируса в Ярославской области

Росстат опубликовал свои данные о смертях от коронавируса в России, и в том числе в Ярославской области. По данным регионального и федерального оперштабов, за последний летний месяц в области было зарегистрировано 7 смертей: на 1 августа официально сообщалось о 29 летальных исходах, на 31 августа — о 36 таких случаях.

У Росстата другие данные. Ведомство сообщает о cмертях 6 людей, у которых был подтвержден COVID-19, и при этом он являлся основной причиной летального исхода. Но кроме этого, у ведомства есть данные еще о 12 умерших, у которых коронавирус не стал основной причиной кончины, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений имевшихся заболеваний. Еще у 27 ярославцев с COVID-19, умерших в августе, вирус не стал причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

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Напомним, расхождение данных оперштаба и Росстата было заметно и раньше. Так, по данным регионального оперштаба за май-июль, количество скончавшихся от коронавируса в Ярославской области составило 29 человек, а по данным Росстата — 34 человека.

— Оперативный штаб дает оперативные данные, которые вручную заносятся в эту систему. У нас другая методология расчета. Мы получаем данные из ЕГР ЗАГС, куда попадают первичные медицинские свидетельства о смерти, а также напрямую получаем окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления. На момент регистрации смерти может еще не быть окончательного медицинского свидетельства. На его подготовку уходит до 45 дней, и потом еще требуется время, чтобы оно попало в орган статистики и было занесено в базу данных, — пояснил тогда причины расхождения цифр глава Росстата Павел Малков в интервью РБК.

Статистика Росстата и оперштаба расходилась и за май-июль

Статистика Росстата и оперштаба расходилась и за май-июль

Лидером по смертности от коронавируса в ЦФО в августе стали Москва и Московская область. Там COVID-19 стал основной причиной смерти в 362 и 158 случаях соответственно. На третьем месте Тверская область с 60 летальными исходами, на четвертом — Воронежская область с 32 случаями, на пятом — Тамбовская с 23 случаями.

В Ярославской области на 5 октября уже числится 47 умерших от коронавируса. Причем, последний летальный исход был зарегистрирован как раз сегодня.

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