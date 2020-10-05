Больше, чем мы знаем: Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в Ярославской области

Росстат опубликовал свои данные о смертях от коронавируса в России, и в том числе в Ярославской области. По данным регионального и федерального оперштабов, за последний летний месяц в области было зарегистрировано 7 смертей: на 1 августа официально сообщалось о 29 летальных исходах, на 31 августа — о 36 таких случаях.



У Росстата другие данные. Ведомство сообщает о cмертях 6 людей, у которых был подтвержден COVID-19, и при этом он являлся основной причиной летального исхода. Но кроме этого, у ведомства есть данные еще о 12 умерших, у которых коронавирус не стал основной причиной кончины, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений имевшихся заболеваний. Еще у 27 ярославцев с COVID-19, умерших в августе, вирус не стал причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

