Умерла 65-летняя женщина: в оперштабе опубликовали данные по коронавирусу за сутки

В Ярославской области за последние сутки увеличилось количество заразившихся коронавирусом. COVID-19 подтвердили ещё у 54 человек. Новых выздоровевших за сутки нет.



— От коронавируса умерла 65-летняя женщина, — рассказали в региональном оперштабе.



С начала эпидемии COVID-19 заразились 8874 жителя Ярославской области, выздоровело 8218 человек, 47 человек не смогли справиться с болезнью и умерли.



— На инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона доставлены 788 пациентов, — рассказали в региональном оперштабе. — 224 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 564 с типичной клиникой COVID-19.

