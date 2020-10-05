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Умерла 65-летняя женщина: в оперштабе опубликовали данные по коронавирусу за сутки

Свежие цифры по COVID-19 в Ярославской области на 5 октября

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За сутки никто не выздоровел

За сутки никто не выздоровел

В Ярославской области от коронавируса умерла 65-летняя женщина

В Ярославской области за последние сутки увеличилось количество заразившихся коронавирусом. COVID-19 подтвердили ещё у 54 человек. Новых выздоровевших за сутки нет.

— От коронавируса умерла 65-летняя женщина, — рассказали в региональном оперштабе.

С начала эпидемии COVID-19 заразились 8874 жителя Ярославской области, выздоровело 8218 человек, 47 человек не смогли справиться с болезнью и умерли.

— На инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона доставлены 788 пациентов, — рассказали в региональном оперштабе. — 224 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 564 с типичной клиникой COVID-19.

За сутки провели 1595 лабораторных исследований.

2143 человека находятся на карантине после контакта с заболевшими.

Количество заразившихся в Ярославской области не уменьшается. К жителям региона обратился губернатор. Дмитрий Миронов высказался о коронавирусных ограничениях и масочном режиме.

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