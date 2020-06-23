Росстат объяснил, почему в России расходятся данные о смертях от коронавируса

Также Малков назвал регионы, в которых в силу специфики может не быть требований об обязательной регистрации смерти в загсе до похорон — это Северо-Кавказский федеральный округ, часть Южного федерального округа, в меньшей степени — Поволжье и Дальний Восток.



— В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что люди все равно приходят в загс и регистрируют смерть, так как это требуется для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходят именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждения, — уточнил глава Росстата.



По словам Малкова, апрельские данные насчет смертности от COVID-19 еще будут уточняться, но значительных подвижек в цифрах в ведомстве не ждут — дополнительные данные поступят от регионов с относительно небольшим населением, где значительная часть фактов смерти все-таки зарегистрирована в загсах.



— Поэтому они не окажут существенного влияния на общую цифру по стране. Также необходимо понимать, что смертность от коронавируса — это вовсе не бинарная величина: умер от коронавируса, умер не от коронавируса. Все совсем не так просто, — заявил Малков, уточнив, что поправки и дополнения обязательно опубликуют в открытом доступе.

