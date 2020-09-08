Росстат выдал данные по смертности от COVID в Ярославской области. Они больше, чем цифры оперштаба

Росстат опубликовал данные о количестве умерших с диагнозом «коронавирус» за апрель — июль этого года. Оказалось, что цифры официальной статистики по Ярославской области разошлись с теми данными, которые приводят федеральный и региональный оперштабы.



Так, по данным оперштабов, за 4 месяца в регионе от COVID-19 скончались 29 человек, а по сведениям Росстата — 34. Откуда расхождения?



— Оперативный штаб дает оперативные данные. Безусловно, там самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему, — рассказал глава Росстата Павел Малков в интервью РБК. — У нас другая методология расчета. Мы получаем данные из ЕГР ЗАГС, куда попадают первичные медицинские свидетельства о смерти, а также напрямую получаем окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления. На момент регистрации смерти может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. Проводятся анализы, на подготовку окончательного медицинского свидетельства о смерти уходит до 45 дней, и потом еще требуется время, чтобы оно попало в орган статистики и было занесено в базу данных.