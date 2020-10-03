«Жесткие меры будут неизбежны»: губернатор Ярославской области выступил с обращением по коронавирусу

Губернатор Ярославской области выступил с обращением к жителям региона. Дмитрий Миронов высказался о коронавирусных ограничениях и масочном режиме.



Публикуем полный текст речи:



— Сейчас мы входим в непростой эпидемиологический период. Помимо коронавирусной инфекции начинается сезонный рост простудных заболеваний. Я прошу вас отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких максимально ответственно.



Напоминаю о действующих на территории региона мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Во-первых, людям старше 65 лет будет лучше оставаться дома. Работодателей прошу следовать рекомендациям Роспотребнадзора и перевести возможное количество сотрудников на удаленную работу.



Отдельно нужно сказать про масочный режим. Это не прихоть, а острая необходимость. Маски позволяют недиагностированному или бессимптомно болеющему человеку не передавать вирус дальше, сохраняют здоровье окружающих.



Сейчас важно сохранить тот хрупкий баланс, которого нам вместе удалось достичь. Если ситуация продолжит ухудшаться — жесткие меры будут неизбежны. Поэтому прошу вас проявить и выдержку, и сознательность.



Носите маски, держите социальную дистанцию и оставайтесь здоровы!



Напомним, накануне в Ярославской области власти «заморозили» введённые в регионе ограничения, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Мы рассказывали, что это значит.