Главный инфекционист Минздрава заявил, что заболеваемость коронавирусом в России вырастет еще больше

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом
В России уже третью неделю растет количество выявленных за сутки случаев коронавируса. Если 1 сентября оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции отчитался о 4729 вновь зараженных, то 18 сентября за сутки выявили 5905 новых случаев. Последний раз такие показатели заболеваемости были в конце июля, что наводит на мысли о надвигающейся второй волне заболеваемости. Неужели она уже началась? И как далеко зайдет? Мы спросили у главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова.
— Сейчас идет тот подъем, который мы ожидали. Мы говорили ранее, что в сентябре-октябре будет ожидаемый подъем в связи с формированием новых коллективов и повышением социальных контактов. Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне, — считает Чуланов.
Владимир Чуланов — заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, доктор медицинских наук, профессор.
При этом он уверен, что на текущей отметке заболеваемость в ближайшее время не остановится.
— Прогнозировать всегда очень сложно, но в принципе ожидаемо, что какой-то рост пока продолжится, потому что мы только-только вошли в сезон завершившихся отпусков. Я думаю, что вполне логично, что пока будет какой-то рост продолжаться, — говорит главный инфекционист Минздрава.
Однако вспышки заболеваемости, аналогичной, например, израильской второй волне, в России не ждут. Чуланов считает маловероятным, что мы достигнем уровня майский праздников, когда количество выявляемых за сутки больных было максимальным.