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Тема дняКовидные пики: хватит ли на всех коек

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Пациентов с коронавирусом стало больше: хватит ли на всех коек

Ситуацию прокомментировали в департаменте здравоохранения Ярославской области

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В Ярославской области выросло количество госпитализированных с коронавирусом

В Ярославской области выросло количество госпитализированных с коронавирусом

В Ярославской области подготовили 2000 коек для больных коронавирусом

В Ярославской области после недавнего спада в стационарах опять начало расти количество пациентов с коронавирусом. Пик госпитализаций в регионе пришелся на июнь. Тогда в больницах области с COVID-19 или подозрением на него находились одновременно почти по 800 человек. После этого заболеваемость пошла на спад: в августе количество госпитализированных в стационары опустилось до 280–290 человек. Но в сентябре ситуация резко ухудшилась. 1 сентября в больницах региона находились 325 человек, а 14 сентября — уже 441 человек. Рост за две недели — на 116 человек.

Вот так менялось количество заболевших, госпитализированных и умерших в Ярославской области за последние пять месяцев. Пояснение по количеству госпитализированных на 1 мая: на тот момент данные о госпитализированных не публиковались, поэтому мы взяли количество пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии

Вот так менялось количество заболевших, госпитализированных и умерших в Ярославской области за последние пять месяцев. Пояснение по количеству госпитализированных на 1 мая: на тот момент данные о госпитализированных не публиковались, поэтому мы взяли количество пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии

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Не исключено, что тенденция будет сохраняться и дальше. Хватит ли в этом случае мест для всех пациентов? В мае правительство региона сообщало о готовности 877 ковидных коек. Как сейчас обстоят дела?

— На настоящий момент при необходимости регион готов развернуть до 2000 коек, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Напомним, 14 сентября количество зараженных коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 46 человек, общее количество заболевших с начала эпидемии — 7809 человек.

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