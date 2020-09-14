Пациентов с коронавирусом стало больше: хватит ли на всех коек

Не исключено, что тенденция будет сохраняться и дальше. Хватит ли в этом случае мест для всех пациентов? В мае правительство региона сообщало о готовности 877 ковидных коек. Как сейчас обстоят дела?



— На настоящий момент при необходимости регион готов развернуть до 2000 коек, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.



Напомним, 14 сентября количество зараженных коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 46 человек, общее количество заболевших с начала эпидемии — 7809 человек.

