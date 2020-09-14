Это точно рост: в Ярославской области зафиксировали подъём заболеваемости COVID-19

Теперь уже приходится признать официально: в Ярославской области растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией. Среднесуточные цифры с начала сентября стали выше. На 14 сентября зафиксирован прирост в 46 новых заболевших. С больничных выписывают, как правило, в течение недели, поэтому сегодня только двое выздоровевших. Новых смертей не зафиксировано.

— В Ярославской области с начала пандемии положительный тест на коронавирусную инфекцию выявили у 7809, из них 7283 человека выздоровело и 42 — умерло, — подвели общие цифры в федеральном оперативном штабе.