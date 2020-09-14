Это точно рост: в Ярославской области зафиксировали подъём заболеваемости COVID-19

Теперь уже приходится признать официально: в Ярославской области растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией. Среднесуточные цифры с начала сентября стали выше. На 14 сентября зафиксирован прирост в 46 новых заболевших. С больничных выписывают, как правило, в течение недели, поэтому сегодня только двое выздоровевших. Новых смертей не зафиксировано.
— В Ярославской области с начала пандемии положительный тест на коронавирусную инфекцию выявили у 7809, из них 7283 человека выздоровело и 42 — умерло, — подвели общие цифры в федеральном оперативном штабе.
С начала сентября стало больше людей на инфекционных койках в COVID-отделениях Ярославской области. Сейчас в больницах находится
Распространение инфекции по области на сегодня такое:
- Ярославль — 3828;
- Рыбинск — 1117;
- Ростовский МР — 419;
- Тутаевский МР — 371;
- Переславский городской округ — 365;
- Ярославский МР — 339;
- Гаврилов-Ямский МР — 268;
- Рыбинский МР — 209;
- Борисоглебский МР — 172;
- Угличский МР — 147;
- Некрасовский МР — 146;
- Пошехонский МР — 124;
- Большесельский МР — 89;
- Некоузский МР — 70;
- Даниловский МР — 62;
- Мышкинский МР — 36;
- Первомайский МР — 21;
- Брейтовский МР — 17;
- Любимский МР — 9.