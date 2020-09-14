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Это точно рост: в Ярославской области зафиксировали подъём заболеваемости COVID-19

Актуальные данные на 14 сентября

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А что будет через неделю после празднования Дня города?&nbsp;

А что будет через неделю после празднования Дня города? 

Теперь уже приходится признать официально: в Ярославской области растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией. Среднесуточные цифры с начала сентября стали выше. На 14 сентября зафиксирован прирост в 46 новых заболевших. С больничных выписывают, как правило, в течение недели, поэтому сегодня только двое выздоровевших. Новых смертей не зафиксировано.

— В Ярославской области с начала пандемии положительный тест на коронавирусную инфекцию выявили у 7809, из них 7283 человека выздоровело и 42 — умерло, — подвели общие цифры в федеральном оперативном штабе.

СЮЖЕТ

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С начала сентября стало больше людей на инфекционных койках в COVID-отделениях Ярославской области. Сейчас в больницах находится 441 пациент, причём 280 из них не включены в официальную статистику, так как они только ожидают результатов тестов.

Распространение инфекции по области на сегодня такое:

  • Ярославль — 3828;
  • Рыбинск — 1117;
  • Ростовский МР — 419;
  • Тутаевский МР — 371;
  • Переславский городской округ — 365;
  • Ярославский МР — 339;
  • Гаврилов-Ямский МР — 268;
  • Рыбинский МР — 209;
  • Борисоглебский МР — 172;
  • Угличский МР — 147;
  • Некрасовский МР — 146;
  • Пошехонский МР — 124;
  • Большесельский МР — 89;
  • Некоузский МР — 70;
  • Даниловский МР — 62;
  • Мышкинский МР — 36;
  • Первомайский МР — 21;
  • Брейтовский МР — 17;
  • Любимский МР — 9.

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