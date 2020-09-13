В Ярославле за месяц выпустят восемь миллионов доз вакцины от коронавируса

В Ярославле за месяц выпустят 8 миллионов доз вакцины от коронавируса
В Ярославле выпустят несколько миллионов доз вакцины от коронавируса — «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Заниматься этим будет завод «Р-Фарм». Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-1» директор этого самого лекарственного предприятия Владимир Колышкин. По его словам, в месяц планируется выпускать около 8 миллионов доз.
— Каждый из реакторов позволит за один цикл производить около 4 миллионов доз вакцины, — рассказывает Владимир Колышкин. — Полный цикл мы сегодня оцениваем примерно, так как технология новая, в
На сегодняшний день на заводе существуют 2 рабочих реактора. Кроме них, ведется строительство отдельного цеха, где будут находится еще 18 реакторов, которые также будут производить антиковидное лекарство.
Напомним, что ранее опытная вакцина против COVID-19 была введена первым 18 добровольцам в госпитале им. Бурденко в Москве.
Ковид, к сожалению, никуда не отступает. Каждый день десятки ярославцев заражаются коронавирусом. Только сегодня оперативный штаб зарегистрировал еще 41 новый случай.