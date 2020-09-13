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Тема дняКоличество заражённых растёт: данные по COVID-19

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В Ярославле за месяц выпустят восемь миллионов доз вакцины от коронавируса

Под это дело построят новый цех на лекарственном заводе

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На ярославском предприятии «Р-Фарм» изготовят новую антиковидную вакцину

На ярославском предприятии «Р-Фарм» изготовят новую антиковидную вакцину

В Ярославле за месяц выпустят 8 миллионов доз вакцины от коронавируса

В Ярославле выпустят несколько миллионов доз вакцины от коронавируса — «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Заниматься этим будет завод «Р-Фарм». Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-1» директор этого самого лекарственного предприятия Владимир Колышкин. По его словам, в месяц планируется выпускать около 8 миллионов доз.

— Каждый из реакторов позволит за один цикл производить около 4 миллионов доз вакцины, — рассказывает Владимир Колышкин. — Полный цикл мы сегодня оцениваем примерно, так как технология новая, в 35–37 суток.

На сегодняшний день на заводе существуют 2 рабочих реактора. Кроме них, ведется строительство отдельного цеха, где будут находится еще 18 реакторов, которые также будут производить антиковидное лекарство.

Напомним, что ранее опытная вакцина против COVID-19 была введена первым 18 добровольцам в госпитале им. Бурденко в Москве.

Ковид, к сожалению, никуда не отступает. Каждый день десятки ярославцев заражаются коронавирусом. Только сегодня оперативный штаб зарегистрировал еще 41 новый случай.

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