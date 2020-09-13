В Ярославле за месяц выпустят восемь миллионов доз вакцины от коронавируса

В Ярославле выпустят несколько миллионов доз вакцины от коронавируса — «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Заниматься этим будет завод «Р-Фарм». Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-1» директор этого самого лекарственного предприятия Владимир Колышкин. По его словам, в месяц планируется выпускать около 8 миллионов доз.

— Каждый из реакторов позволит за один цикл производить около 4 миллионов доз вакцины, — рассказывает Владимир Колышкин. — Полный цикл мы сегодня оцениваем примерно, так как технология новая, в 35–37 суток .