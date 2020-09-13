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Количество заражённых растёт: оперштаб выдал данные по коронавирусу в Ярославской области

Статистика по COVID-19 за 13 сентября

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Медики продолжают выявлять больных

Медики продолжают выявлять больных

Четыре жителя Ярославской области вылечились от коронавируса

Федеральный оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за 13 сентября.

— В Ярославской области +41 заболевший (всего 7763), новых выздоровевших 4, летальных — 0, — рассказал в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.

В целом по России количество заболевших 1 062 811. С начала пандемии от COVID-19 скончались 18 578 человек.

В Ярославской области в последние дни участились сообщения об умерших. И стали расти цифры по заболевшим. В частности сообщается о массовых заражениях в учебных учреждениях, на карантин уходят целые классы.

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