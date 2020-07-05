5 июля воскресенье
СЕЙЧАС +26°С
usd 70.50
eur 79.22
Тема дня+37 заболевших, +30 выздоровевших от COVID-19

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

Почти 2000 человек на карантине: очаги заражения коронавирусом в Ярославской области на 5 июля

Подробные данные о распространении COVID-19 от областного штаба

789
Обсудить

Поделиться

В Ярославской области почти 2000 человек сидят на карантине из-за коронавируса

В Ярославской области почти 2000 человек сидят на карантине из-за коронавируса

Пока нам кажется, что вокруг лето, жара, а жизнь вернулась в привычное русло, около 2000 человек в Ярославской области находятся на карантине из-за коронавируса.

1728 человек — после контакта с заболевшими должны находиться дома. 222 человека должны отсидеть двухнедельный карантин после возвращения из-за границы.

Как распределились очаги инфекции по области на сегодня:

  • Ярославль — 2580 (+21);
  • Рыбинск — 701 (+9);
  • Ростовский МР — 273;
  • Ярославский МР — 243;
  • Переславский городской округ — 237;
  • Гаврилов-Ямский МР — 218;
  • Рыбинский МР — 162 (+6);
  • Тутаевский МР — 115;
  • Угличский МР — 92;
  • Борисоглебский МР — 82;
  • Некрасовский МР — 70;
  • Большесельский МР — 60;
  • Даниловский МР — 49;
  • Некоузский МР — 43;
  • Пошехонский МР — 26;
  • Первомайский МР — 16;
  • Брейтовский МР — 12;
  • Мышкинский МР — 7;
  • Любимский МР — 5.

В больницах на 5 июля находятся 447 человек, из них 321 — не попали в официальную статистку, в ковид-отделениях их положили со всеми признаками COVID-19, но официальные тесты ещё не готовы. За минувшие сутки в регионе сделали ещё 1224 теста. Новых заболевших за минувшие сутки впервые за последние несколько недель выявлено меньше 40 человек: +37 положительных тестов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!