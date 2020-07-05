Почти 2000 человек на карантине: очаги заражения коронавирусом в Ярославской области на 5 июля

Пока нам кажется, что вокруг лето, жара, а жизнь вернулась в привычное русло, около 2000 человек в Ярославской области находятся на карантине из-за коронавируса.
1728 человек — после контакта с заболевшими должны находиться дома. 222 человека должны отсидеть двухнедельный карантин после возвращения из-за границы.
Как распределились очаги инфекции по области на сегодня:
- Ярославль — 2580 (+21);
- Рыбинск — 701 (+9);
- Ростовский МР — 273;
- Ярославский МР — 243;
- Переславский городской округ — 237;
- Гаврилов-Ямский МР — 218;
- Рыбинский МР — 162 (+6);
- Тутаевский МР — 115;
- Угличский МР — 92;
- Борисоглебский МР — 82;
- Некрасовский МР — 70;
- Большесельский МР — 60;
- Даниловский МР — 49;
- Некоузский МР — 43;
- Пошехонский МР — 26;
- Первомайский МР — 16;
- Брейтовский МР — 12;
- Мышкинский МР — 7;
- Любимский МР — 5.
В больницах на 5 июля находятся 447 человек, из них 321 — не попали в официальную статистку, в ковид-отделениях их положили со всеми признаками COVID-19, но официальные тесты ещё не готовы. За минувшие сутки в регионе сделали ещё 1224 теста. Новых заболевших за минувшие сутки впервые за последние несколько недель выявлено меньше 40 человек: +37 положительных тестов.