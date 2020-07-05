Почти 2000 человек на карантине: очаги заражения коронавирусом в Ярославской области на 5 июля

Пока нам кажется, что вокруг лето, жара, а жизнь вернулась в привычное русло, около 2000 человек в Ярославской области находятся на карантине из-за коронавируса.

1728 человек — после контакта с заболевшими должны находиться дома. 222 человека должны отсидеть двухнедельный карантин после возвращения из-за границы.

Как распределились очаги инфекции по области на сегодня: