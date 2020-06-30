«Возмущён, что родители сделали это сами»: врач ответил на обвинения в том, что не снял гипс ребёнку

Врач ярославской детской поликлиники, который вчера оказался в центре скандала, после того как активист Темур Абдуллаев рассказал, что тот не смог снять его дочке гипс, отреагировал на обвинения. Он рассказал свою версию произошедшего.



— На приём ко мне привели ребёнка с просьбой снять гипс с ноги, — сообщил детский травматолог Павел Гонгин. — Родители ребёнка настаивали сделать это в тот же день, так как отпросились, по их словам, с работы. Никаких кровавых мозолей, о которых писал в своём посте отец девочки, при осмотре выявлено не было. Так как в тот день у меня в наличии были щипцы со слабо заточенными лезвиями, я предложил родителям привезти ребёнка ещё раз ко мне на прием 30 июня либо 2 или 3 июля без записи. Отец пациентки сказал, что сможет сам снять гипс, на что я ему возразил, посоветовав это не делать. Он спросил, может ли обратиться в другое частное или государственное учреждение для снятия гипса немедленно. Я ещё раз ему предложил это сделать у меня в другой день. Родители с ребёнком уехали, а через час-полтора вернулись. Девочка была уже без гипса. Мною были даны рекомендации по дальнейшей разработке и посещении зала ЛФК. Вечером в средствах массовой информации я увидел материалы об этой истории, но уже в другой интерпретации. Крайне возмущён тем, что без опыта и без нужной квалификации, в антисанитарных условиях, родители фактически в автомобиле сделали эту манипуляцию, подвергнув риску здоровье своего ребенка.

