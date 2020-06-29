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«В больнице нет даже чёртовых ножниц»: в Ярославле врачи не смогли снять ребёнку гипс

Отцу пришлось самому освобождать ногу дочери

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Мужчине пришлось самостоятельно срезать бинты с ноги дочки

Мужчине пришлось самостоятельно срезать бинты с ноги дочки

В Ярославле дочери дорожного активиста Темура Абдуллаева не смогли снять в больнице гипс. У медиков не оказалось инструмента, и мужчине пришлось самостоятельно освобождать ногу ребёнка. Об этом Абдуллаев написал на своей странице в фейсбуке, выругавшись на областные власти.

— Я сегодня с ребёнком поехал в детскую поликлинику, чтоб наконец снять ей гипс, — рассказал Темур Абдуллаев. — Шесть недель, и у ребёнка уже кровавые мозоли начали образовываться. Показали снимки врачу, он посмотрел, сказал, что да, снимать можно, но только нечем. Просто нечем снять гипс. Нужно покупать инструмент. И речь идёт не о высокотехнологичной наномедицине, а о простых, чертовых ножницах для снятия гипса. Их нет. Врач хочет и должен помочь, но не может.

В больнице не смогли снять гипс

В больнице мужчине посоветовали обратиться в платную клинику или снять гипс самостоятельно.

— Снимал гипс сам, своими руками, — говорит Темур. — Мне уже не хотелось видеть мучения дочери. Врач сказал, что после этого осмотрит ребёнка.

В департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию:

— Департамент здравоохранения детально изучит ситуацию и выяснит, почему в медицинской организации не оказалось необходимого инструментария для снятия ребенку гипса. И почему врач, не имевший на руках эти инструменты, отговорил родителей обратиться за медицинской помощью в детский травмпункт.

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