«В больнице нет даже чёртовых ножниц»: в Ярославле врачи не смогли снять ребёнку гипс

В Ярославле дочери дорожного активиста Темура Абдуллаева не смогли снять в больнице гипс. У медиков не оказалось инструмента, и мужчине пришлось самостоятельно освобождать ногу ребёнка. Об этом Абдуллаев написал на своей странице в фейсбуке, выругавшись на областные власти.

— Я сегодня с ребёнком поехал в детскую поликлинику, чтоб наконец снять ей гипс, — рассказал Темур Абдуллаев. — Шесть недель, и у ребёнка уже кровавые мозоли начали образовываться. Показали снимки врачу, он посмотрел, сказал, что да, снимать можно, но только нечем. Просто нечем снять гипс. Нужно покупать инструмент. И речь идёт не о высокотехнологичной наномедицине, а о простых, чертовых ножницах для снятия гипса. Их нет. Врач хочет и должен помочь, но не может.