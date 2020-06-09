Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал обновлённые данные по распространению инфекции. Согласно этим данным, за последние сутки в стране зарегистрировано новых 8595 случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах.



— В Ярославской области выявлено 67 случаев заболевания, — говорится в сводке оперативного штаба. — Всего за период пандемии зарегистрировано 3781 заболевших.



Многие жители Ярославской области подвергают статистику оперативного штаба сомнению, связывая это с тем, что она не может отображать реально картины распространения эпидемии. Как стало известно накануне, вчера в лаборатории выдавали результаты анализов на коронавирус, которые им сдали ещё 13 мая. Также сотрудникам больниц приходится катать анализы туда-сюда, так как Роспотребнадзор ввёл жесткие ограничения на приём мазков для тестов. Ни Роспотребнадзор, ни оперативный штаб до сих пор никак эту информацию не прокомментировали, но обещают сделать это в ближайшее время.

