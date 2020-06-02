Сегодня стала известна дата, с которой больницы начнут возвращаться к плановому приёму больных. Об этом порталу 76.RU рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

— Плановую медицинскую помощь начнём разворачивать с 15 июня, — рассказал Гулин.

О повсеместном открытии больниц речи пока не идёт, планы власти строят осторожно.

— Начнём с областной клинической больницы, — уточнил Гулин.



В этой больнице плановый приём начнется с отделений, где занимаются сердечно-сосудистыми операциями, шунтированием.



Как дальше будет открываться плановый приём и как это будет происходить, мы поговорим с Анатолием Гулиным завтра в 13:00 в прямом эфире в Инстаграме: @76ru_news.