Новые заболевшие и карантин на ТВ: всё новости о коронавирусе — в хронике дня

Друзья, привет! Cитуация с коронавирусом по-прежнему напряжённая. Каждый день в Ярославле и области количество заболевших увеличивается. Мы снова заводим хронику дня, где следим за всеми изменениями, которые несёт в нашу жизнь COVID-19.



Берегите себя, оставайтесь по возможности дома и читайте новости бесконтактно.

