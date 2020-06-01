Новые заболевшие и карантин на ТВ: всё новости о коронавирусе — в хронике дня

Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей ж/д перевозки и внутренний водный транспорт.
Более 10,9 млн тестов на коронавирус проведено в России, под подозрением на COVID-19 находятся 304 808 человек — Роспотребнадзор.
Доброе утро, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас главные события, которые произошли за минувшие сутки в Ярославской области. Конечно, главной темой по-прежнему остаётся коронавирус.
- Благоприятной ситуацию с коронавирусом в регионе назвать нельзя — новые десятки заболевших тому подтверждение;
- эксперты отметили высокую заболеваемость COVID-19 в Ярославской области;
- в регионе более трёх тысяч человек отправили на карантин;
- в Ярославле часть сотрудников местного телеканала отправили на карантин — у монтажёра обнаружили COVID-19.
Сотрудников телеканала «Первый ярославский» отправили на карантин из-за того, что у монтажёра выявили коронавирус. Молодой человек сейчас находится на лечении.
— С самого начала пандемии телеканал «Первый Ярославский» оперативно сообщал о происходящих событиях, — сообщили сотрудники телеканала. — К сожалению, вирус не обошел и нас, заболел один из сотрудников, его тест дал положительный результат. Все помещения телеканала продезинфицированы, люди, бывшие в контакте с заболевшим, отправлены на карантин. Телеканал продолжает работу.
За последний месяц Ярославль и другие города региона превратились в дом для диких животных. Звери разгуливают по городу, как хозяева. Во время пандемии COVID-19 многие люди покинули улицы, спрятавшись от коронавируса, и им на замену пришли лесные животные — по городским просторам стали бегать лоси и лисы, ласки и кабаны, а в Брагино и вовсе прибежал рассерженный медведь и наделал много шума. Мы составили карту ярославского Зверополиса, по которой можно понять, что от нашествия диких зверей не застрахован ни один район Ярославля.