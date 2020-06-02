Кому должны сделать тест на коронавирус в течение 24 часов: список

Ярославцы в соцсетях и при обращении к нам в редакцию жалуются, что очень долго не могут получить результаты тестов на коронавирус.

— Почти месяц прошел с первого теста мамы. А ведь их было три. Так и нет результатов. Её выписали из больницы, написали в справке «результаты тестов в работе» и отправили долечиваться домой. А с папой обратная ситуация, ему первый результат пришел положительный, сейчас лечение закончилось, идет третья неделя его пребывания в больнице, но его не выписывают домой, так как ждут отрицательных анализов, — рассказала читательница 76.RU.