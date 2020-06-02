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Кому должны сделать тест на коронавирус в течение 24 часов: список

Ярославцы жалуются на то, что не могут получить результаты анализов даже спустя месяц

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Ярославцы жалуются на долгое ожидание результатов тестов на коронавирус

Ярославцы жалуются на долгое ожидание результатов тестов на коронавирус

Ярославцы в соцсетях и при обращении к нам в редакцию жалуются, что очень долго не могут получить результаты тестов на коронавирус.

— Почти месяц прошел с первого теста мамы. А ведь их было три. Так и нет результатов. Её выписали из больницы, написали в справке «результаты тестов в работе» и отправили долечиваться домой. А с папой обратная ситуация, ему первый результат пришел положительный, сейчас лечение закончилось, идет третья неделя его пребывания в больнице, но его не выписывают домой, так как ждут отрицательных анализов, — рассказала читательница 76.RU.

Внимание на проблему обратил даже уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

— В одном из предложений, направленных от омбудсмена в адрес федеральных государственных органов, констатировалось, что жители области жалуются на длительность получения результатов тестирования на COVID-19. Ожидание результатов тестирования растягивается до 1 месяца. В этой связи уполномоченный предложил разработать единые стандарты оказания медицинской помощи населению в части установления предельных (максимальных) сроков предоставления результатов тестирования на инфекционные заболевания, в том числе на COVID-19, — рассказали в аппарате омбудсмена.

Видимо, таких жалоб из всех регионов сыпалось немало. В итоге 22 мая вышло постановление главного государственного санитарного врача России, в котором тесты на коронавирус предписано проводить в течение 24 часов.

— Лаборатории, проводящие исследования на определение маркеров возбудителя COVID-19 в биологических пробах, направляют результаты исследований незамедлительно по их завершении, но не позднее 24 часов, наиболее быстрым из доступных способов в медицинские организации, направившие биологический материал, — говорится в документе.

Правда, брать анализы и уж тем более проводить в кратчайшие сроки исследования положено не всем. В постановлении выделены приоритетные категории пациентов, которых это должно коснуться

Кому должны сделать тесты в течение 24 часов:

  • прибывшие на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);
  • контактировавших с больным COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8–10-й календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-19;
  • лица с диагнозом «внебольничная пневмония»;
  • работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;
  • лица, при появлении респираторных симптомов, находящиеся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы;
  • лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами;
  • работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления иммуноглобулина G;
  • работники стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19;
  • дети из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19.

Напомним, на 1 июня за сутки в Ярославской области было сделано 1449 лабораторных исследований тестов на коронавирус. COVID-19 подтвердился у 78 человек. Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 3210 случаев заражения.

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