Кому должны сделать тест на коронавирус в течение 24 часов: список

Ярославцы в соцсетях и при обращении к нам в редакцию жалуются, что очень долго не могут получить результаты тестов на коронавирус.
— Почти месяц прошел с первого теста мамы. А ведь их было три. Так и нет результатов. Её выписали из больницы, написали в справке «результаты тестов в работе» и отправили долечиваться домой. А с папой обратная ситуация, ему первый результат пришел положительный, сейчас лечение закончилось, идет третья неделя его пребывания в больнице, но его не выписывают домой, так как ждут отрицательных анализов, — рассказала читательница 76.RU.
Внимание на проблему обратил даже уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
— В одном из предложений, направленных от омбудсмена в адрес федеральных государственных органов, констатировалось, что жители области жалуются на длительность получения результатов тестирования на
Видимо, таких жалоб из всех регионов сыпалось немало. В итоге
— Лаборатории, проводящие исследования на определение маркеров возбудителя
Правда, брать анализы и уж тем более проводить в кратчайшие сроки исследования положено не всем. В постановлении выделены приоритетные категории пациентов, которых это должно коснуться
Кому должны сделать тесты в течение
- прибывшие на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);
- контактировавших с больным COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих
COVID-19, в ходе медицинского наблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8–10-йкалендарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-19;
- лица с диагнозом «внебольничная пневмония»;
- работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих
COVID-19;
- лица, при появлении респираторных симптомов, находящиеся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы;
- лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами;
- работники медицинских организаций, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности (лабораторные исследования проводятся
1 разв неделю до появления иммуноглобулина G;
- работники стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы при вахтовом методе работы до начала работы в организации с целью предупреждения заноса
COVID-19;
- дети из организованных коллективов при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих
COVID-19.
Напомним, на 1 июня за сутки в Ярославской области было сделано