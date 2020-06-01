Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по распространению инфекции в регионах на 1 июня.



— В Ярославской области за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания COVID-19, — говорится в сводке Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3 210 случаев заболевания коронавирусом.



По данным оперштаба на 1 июня, в Ярославской области никто не выздоровел. Новых летальных случаев также официально не зарегистрировано. Число официально умерших от COVID-19 — 14 человек.