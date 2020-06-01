Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по распространению инфекции в регионах на 1 июня.
— В Ярославской области за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания COVID-19, — говорится в сводке Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3 210 случаев заболевания коронавирусом.
По данным оперштаба на 1 июня, в Ярославской области никто не выздоровел. Новых летальных случаев также официально не зарегистрировано. Число официально умерших от COVID-19 — 14 человек.
В целом по России за последние сутки подтверждено 9 035 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 3 622 случая (40,1%) — без клинических проявлений. Всего по стране зарегистрировано 414 878 заболевших в 85 регионах. Умерли в России за последние сутки от COVID-19 162 человека, за весь период — 4 855 человек.