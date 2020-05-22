Сотрудники отделения скорой помощи Угличской ЦРБ Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и выложили его в соцсетях. Речь шла о деньгах, которые обещаны медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Угличские врачи говорят, что большинство из них так и не получили доплат. Повезло только пяти сотрудникам.
— Руководство больницы объяснило этот факт наличием подтвержденного диагноза «коронавирусная инфекция» только у двух пациентов, — сказали медики.
«Приезжали москвичи. Мы никогда не узнаем результатов их тестов»
При этом они напомнили, что в апреле мазки у людей с повышенной температурой при первичном обращении брали не у всех.
— Также в конце марта, когда вы объявили карантин, в наш регион приехало много людей из Москвы и Московской области, имеющие здесь дачи. Тогда Московский регион считался эпидемически неблагополучным по данному заболеванию. После первичного обращения они, как правило, возвращались к себе домой для лечения. Мы никогда не узнаем результаты их тестов на COVID-19. До 20 апреля мы все выезжали на подобные вызовы, и все находились под угрозой заражения коронавирусной инфекцией, — жалуются сотрудники скорой.
Не засчитали сотрудникам и участие в эвакуации в ярославский обсерватор 40 жителей угличского общежития, которые контактировали с больным коронавирусом. Не добавили денег даже специализированной бригаде, которая работала с пациентами, у которых подозревали COVID-19.
Еще медики сообщили о подозрительных случаях, когда при всей симптоматике коронавируса результаты тестов у людей оказывались отрицательными.
— Пациенты при наличии контакта с больными, с подтвержденным COVID-19, с наличием клиники и подтвержденными с помощью компьютерной томографии пневмониями, оказываются с отрицательными тестами на наличие данного вируса. Возможно, нарушение в цепочке забора, хранения или транспортировке материала, так как анализы отправляются для исследования в Ярославль. Соответственно, нам снова откажут в назначенных вами выплатах, — переживают врачи.
«Многие болеют без наличия симптомов»
Медики попросили признать условия их труда особенными — сопряженными с угрозой жизни и здоровью.
— Мы ежедневно рискуем своим здоровьем, а также здоровьем и жизнью наших родных и близких, так как многие пациенты болеют без наличия симптомов и обращаются с иными жалобами в отделение. Мы не можем быть полностью защищены в данных условиях, — объяснили сотрудники скорой помощи.
Они просят начисления выплат без необходимости подтвержденного анализа у пациентов.
Иначе получается, это игра в лотерею. Кто-то вытянет счастливый билет каждый месяц, а кто-то нет при одинаковых условиях труда, — говорят врачи.
Ответ Депздрава
Свое обращение сотрудники скорой помощи записали 21 мая. В Департаменте здравоохранения Ярославской области уже отреагировали на него.
— В связи с открытым обращением сотрудников скорой помощи Угличской ЦРБ, в котором они выражают недовольство порядком начисления стимулирующих надбавок, департамент здравоохранения инициировал проверку. Детально проверяется зарплатная история каждого сотрудника скорой помощи Угличской ЦРБ. Запрошены документы по стимулирующим выплатам, произведенным в апреле и мае водителям, фельдшерам и врачам скорой помощи. В случае выявленных нарушений в начислении стимулирующих надбавок руководством больницы, будут применены меры в соответствии с законодательством РФ, — прокомментировал директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев.
Напомним, жалобы по недостаточным доплатам для медиков сыплются со всей страны. Владимир Путин пообещал лично контролировать этот вопрос.