Сотрудники отделения скорой помощи Угличской ЦРБ Ярославской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и выложили его в соцсетях. Речь шла о деньгах, которые обещаны медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Угличские врачи говорят, что большинство из них так и не получили доплат. Повезло только пяти сотрудникам.



— Руководство больницы объяснило этот факт наличием подтвержденного диагноза «коронавирусная инфекция» только у двух пациентов, — сказали медики.



«Приезжали москвичи. Мы никогда не узнаем результатов их тестов»