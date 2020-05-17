«Ситуация страшная»: из-за коронавируса больной раком рыбинец не смог вылететь на лечение

Ивану Леонову из Рыбинска всего 26 лет. Но его жизнь — в ловушке. У молодого мужчины острый лимфообластный лейкоз. Семья планировала лечение, помочь могли бы в клиниках Китая, но пандемия коронавируса поставила эти планы на паузу.

С онкологией Иван борется с 2017 года. Его сестра Наталия организовала сбор средств, чтобы Иван смог уехать на лечение в Китай. Девушке удалось собрать необходимую сумму — почти три миллиона рублей. Все сорвалось в последний момент.

— Сейчас проблемы с вылетом, визы в Китай временно остановлены из-за пандемии. Поэтому параллельно прорабатываем другие варианты. Среди них — клиника в Израиле, там проверенные специалисты, но и стоимость лечения в разы дороже, — рассказывает девушка. — У Вани ухудшились анализы крови. Счет идет на дни.

