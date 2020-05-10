По состоянию на 10 мая коронавирус выявили ещё у 63 человек в Ярославской области. Итого за два выходных дня — 121 человек. Наибольшими темпами инфекция распространяется в Ярославле — скачки почти по 50 человек в сутки.

На основе данных по распространению коронавируса составили карту, показывающую где присутствует заражение в Ярославской области.