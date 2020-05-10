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Тема дня +63 случая коронавируса в Ярославской области

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За всё время коронавирусом в Ярославской области заболели 1114 человек

За всё время коронавирусом в Ярославской области заболели 1114 человек

По состоянию на 10 мая коронавирус выявили ещё у 63 человек в Ярославской области. Итого за два выходных дня — 121 человек. Наибольшими темпами инфекция распространяется в Ярославле — скачки почти по 50 человек в сутки.

На основе данных по распространению коронавируса составили карту, показывающую где присутствует заражение в Ярославской области.

В России за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 11 012 человек, умерли — 88.

Не все умершие попадают в статистику по коронавирусу. В Ярославле женщина, заразившаяся COVID-19 в областной больнице, умерла спустя две недели, как у неё подтвердился этот диагноз. Но в свидетельстве о смерти значится другая причина — женщина тяжело болела и без коронавируса.

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статистика заболеваемости коронавирусом
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