По состоянию на 10 мая коронавирус выявили ещё у 63 человек в Ярославской области. Итого за два выходных дня — 121 человек. Наибольшими темпами инфекция распространяется в Ярославле — скачки почти по 50 человек в сутки.
На основе данных по распространению коронавируса составили карту, показывающую где присутствует заражение в Ярославской области.
В России за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 11 012 человек, умерли — 88.
Не все умершие попадают в статистику по коронавирусу. В Ярославле женщина, заразившаяся COVID-19 в областной больнице, умерла спустя две недели, как у неё подтвердился этот диагноз. Но в свидетельстве о смерти значится другая причина — женщина тяжело болела и без коронавируса.