В России за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 11 012 человек , передает федеральный оперативный штаб. За прошедший день выписаны 2390 человек , 88 человек скончались. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 209 688 россиян , вылечились 34 306 , умерли 1915 человек .

С подозрением на COVID-19 остаются 243 тысячи человек. Медики сделали уже более 5,4 млн тестов.

