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В мире более 4 млн человек заражены коронавирусом

В мире более 4 млн человек заражены коронавирусом

В России за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 11 012 человек, передает федеральный оперативный штаб. За прошедший день выписаны 2390 человек, 88 человек скончались. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 209 688 россиян, вылечились 34 306, умерли 1915 человек.

С подозрением на COVID-19 остаются 243 тысячи человек. Медики сделали уже более 5,4 млн тестов.

По данным университета Хопкинса, мир перешагнул за отметку четыре миллиона — по последним данным, на планете зафиксировано 4 024 973 случая коронавирусной инфекции. В лидерах по-прежнему Штаты — 1,3 млн заражений, на втором месте Испания — 223,6 тысячи случаев, на третьем Италия — 218,3 тысячи случаев. Россия на пятом месте перед Великобританией, где официально зафиксировано 216,5 тысячи заражений.

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