— Учитывая, что сейчас происходит с вирусом, я пошла к врачам. Мне говорят: «Это не только в вашей палате, у нас вирус ходит». У меня глаза по пять рублей. На следующий день меня не пускают в отделение, через два дня его закрывают.



Официально оперативный штаб подтвердил коронавирус в областной больнице только 25 апреля, тогда закрыли три отделения: гематологии, кардиологии и экстренной неврологии.



Когда 82-летнюю маму Татьяны выписали из областной больницы, семья ещё не знала, что та заболела коронавирусом. И если последствия инсульта (онемевшая рука) начали ослабевать, то дома появились новые симптомы: кашель и температура.



— Мы забрали её в плохом состоянии. Хоть бы врачи намекнули, сказали по-человечески, будьте осторожны, чтобы мы её изолировали. У меня была надежда, что это все-таки больничное что-то подхвачено. Я не думала, что в областной больнице коронавирус.



Когда дома маме стало хуже, Татьяна вызвала участкового врача.



— У меня и у неё взяли анализы на коронавирус, через 5 дней пришёл положительный анализ у мамы. А мой где-то затерялся. Три недели мама была дома, я её поила прописанными антибиотиками, а ей всё хуже. Когда её стало рвать лекарствами, я испугалась и вызвала скорую. Фельдшер сказал, что не повезут её в больницу. А что мне делать? Посоветовали противорвотные болючие уколы.

