Оперативный штаб Ярославксой области проанализировал, в каком возрасте у людей чаще всего выявляют коронавирус.
Больше всего заболевших — по возрастам (по убыванию):
- от 30 до 49 лет;
- от 50 до 64 лет;
- от 65 и старше;
- от 7 до 17;
- от 18 до 29;
- дети до 7 лет.
За последние сутки в России подтверждены еще 5236 случаев коронавируса, в том числе 2276 контактных, без клинических проявлений. С начала пандемии диагноз поставлен 57 999 людям, сообщает федеральный оперативный штаб. Выздоровевших — 547 (общее число — 4420), 57 человек скончались (общее число — 513).
В Ярославской области за сутки заболел 41 человек, один больной выздоровел. Умер первый пациент с диагнозом «коронавирус».