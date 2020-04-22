Оперативный штаб Ярославксой области проанализировал, в каком возрасте у людей чаще всего выявляют коронавирус.

Больше всего заболевших — по возрастам (по убыванию):

от 30 до 49 лет;

от 50 до 64 лет;

от 65 и старше;

от 7 до 17;

от 18 до 29;

дети до 7 лет.

За последние сутки в России подтверждены еще 5236 случаев коронавируса, в том числе 2276 контактных, без клинических проявлений. С начала пандемии диагноз поставлен 57 999 людям, сообщает федеральный оперативный штаб. Выздоровевших — 547 (общее число — 4420), 57 человек скончались (общее число — 513).

