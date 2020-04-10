У кого возьмут анализы на коронавирус: список людей, которым сделают тест на COVID-19, увеличился

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что тест на коронавирус делают не всем, кто кашлянул или приболел. Анализы на коронавирус берут исключительно по направлению врача и только в определенных случаях.



— Прежде всего, тест в обязательном порядке проведут у тех, кто вернулся из-за границы, — сообщили порталу 76.RU в ведомстве. — В число людей группы риска попадают те, кто имел близкий контакт в течение последних двух недель (именно такой инкубационный период у вируса) с заболевшим COVID-19. Кроме того, тест сделают тем пациентам, у которых есть подозрение на пневмонию.

