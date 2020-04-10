У кого возьмут анализы на коронавирус: список людей, которым сделают тест на COVID-19, увеличился

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что тест на коронавирус делают не всем, кто кашлянул или приболел. Анализы на коронавирус берут исключительно по направлению врача и только в определенных случаях.
— Прежде всего, тест в обязательном порядке проведут у тех, кто вернулся из-за границы, — сообщили порталу 76.RU в ведомстве. — В число людей группы риска попадают те, кто имел близкий контакт в течение последних двух недель (именно такой инкубационный период у вируса) с заболевшим COVID-19. Кроме того, тест сделают тем пациентам, у которых есть подозрение на пневмонию.
С 1 апреля список людей, у которых возьмут анализы на коронавирус, увеличился. В него попали:
- люди, старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;
- медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, — 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, — немедленно;
- находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания.
Все пробы направляются в лабораторию Роспотребнадзора. Всего на данный момент обследовано на коронавирус 8008 человек. Определенного срока для получения анализов на коронавирус на данный момент нет. Как правило, он зависит от количества направленных на исследование проб (для сравнения – еще в середине марта их было не более 290), сроков, когда они поступят из медицинского учреждения в лабораторию. Результаты анализов будут направлены в то медицинское учреждение, которое осуществляло забор проб. Именно там и следует их уточнять.
Заболевание в Ярославской области подтвердилось у 13 человек (двоих уже выписали), ещё 6 человек отправили в инфекционные больницы на обсервацию.