Также стало известно, что на самоизоляции в регионе сейчас находится 551 человек, все они прибыли в регион из эндемичных стран до 1 апреля. На обсервации в инфекционных больницах находятся 6 человек, которые прибыли в аэропорты Москвы уже в этом месяце.



По официальным данным правительства Ярославской области, в регионе всего было выявлено 13 человек с коронавирусом: 11 из них сейчас находятся в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева на лечении, двое пациентов полностью поправились, их выписали. Пробы 15 анализов с предварительно положительным результатом отправлены в Москву. Из-за одного такого анализа в Ярославле закрыли на карантин целое отделение больницы.

