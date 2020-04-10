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Пока в больницах Ярославской области хватает койко-мест и <a href="https://76.ru/text/health/69082288/" target="_blank" class="_">аппаратов ИВЛ</a> для лечения людей с коронавирусом

Пока в больницах Ярославской области хватает койко-мест и аппаратов ИВЛ для лечения людей с коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора озвучили обновлённые данные о распространении новой коронавирусной инфекции в Ярославской области, актуальные на 10 апреля 2020 года.

— На данный момент в Ярославской области на коронавирус обследовано 8008 человек, — сообщили порталу 76.RU в ведомстве. — Только за последние сутки проведено 748 анализов. Ежедневно количество направляемых для проверки проб растет. Тесты, получившие предварительно положительный результат, направляются для уточнения в московскую лабораторию, куда стекаются лабораторные исследования со всей страны.

Также стало известно, что на самоизоляции в регионе сейчас находится 551 человек, все они прибыли в регион из эндемичных стран до 1 апреля. На обсервации в инфекционных больницах находятся 6 человек, которые прибыли в аэропорты Москвы уже в этом месяце.

По официальным данным правительства Ярославской области, в регионе всего было выявлено 13 человек с коронавирусом: 11 из них сейчас находятся в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева на лечении, двое пациентов полностью поправились, их выписали. Пробы 15 анализов с предварительно положительным результатом отправлены в Москву. Из-за одного такого анализа в Ярославле закрыли на карантин целое отделение больницы.

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коронавирусCOVID-19обсервация
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