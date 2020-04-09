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В департаменте здравоохранения сообщили, что информация о количестве аппаратов ИВЛ открытая

В департаменте здравоохранения сообщили, что информация о количестве аппаратов ИВЛ открытая

Сегодня в Ярославской областной Думе на бюджетном комитете с критикой в адрес властей выступила депутат от КПРФ Елена Кузнецова. Она заподозрила, что людям сообщают недостоверную информацию о наличии аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах.

— Ситуация с коронавирусом показала, что медицину у нас развалили настолько, что медучреждения просто оказались не готовы к этому вызову, — заявила депутат. — У нас не хватает [аппаратов] ИВЛ. Сначала нам докладывали, что у нас 395 аппаратов искусственной вентиляции лёгких находится в Ярославской области, а потом доложили, что их 172 аппарата. А куда делись остальные? Просто заврались — хочется правдивой информации.

Депутату Елене Кузнецовой кажется, что власти что-то недоговаривают

За комментарием мы обратились в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области и запросили у них информацию о количестве аппаратов ИВЛ в регионе.

— В настоящее время в регионе 395 аппаратов ИВЛ, — сообщили в ведомстве. — Для оказания помощи на койках, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией, требуется порядка 180 ИВЛ. Часть аппаратов стягивается из учреждений, которые не задействованы в приеме пациентов с COVID-19, часть закупается для нужд перепрофилированных учреждений. Идёт плановая работа внутри медицинских организаций, которую координирует департамент здравоохранения.

На сегодняшний день в Ярославской области на лечении с выявленным COVID-19 находятся 11 человек. Ещё двое полностью выздоровели, и их выписали из больницы. Всю информацию о коронавирусе на сегодняшний день можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирусаппарат ИВЛмедициназдоровье
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