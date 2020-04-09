Сегодня в Ярославской областной Думе на бюджетном комитете с критикой в адрес властей выступила депутат от КПРФ Елена Кузнецова. Она заподозрила, что людям сообщают недостоверную информацию о наличии аппаратов искусственной вентиляции лёгких в больницах.



— Ситуация с коронавирусом показала, что медицину у нас развалили настолько, что медучреждения просто оказались не готовы к этому вызову, — заявила депутат. — У нас не хватает [аппаратов] ИВЛ. Сначала нам докладывали, что у нас 395 аппаратов искусственной вентиляции лёгких находится в Ярославской области, а потом доложили, что их 172 аппарата. А куда делись остальные? Просто заврались — хочется правдивой информации.

