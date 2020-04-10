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Все тесты с сомнительным результатом отправляют из Ярославской области в крупную лабораторию на подтверждение

Все тесты с сомнительным результатом отправляют из Ярославской области в крупную лабораторию на подтверждение

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил обновлённую информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в регионе, актуальную на 10 апреля.

— Новых подтвержденных диагнозов «коронавирусная инфекция» в регионе за последние сутки нет, — рассказал глава региона Дмитрий Миронов. — За сутки было обследовано 748 человек. На данный момент предварительно положительные результаты анализов дали тесты 15 человек (к шестерым добавились ещё девять). В обязательной изоляции сейчас находится 551 пациент.

Всего с начала пандемии в Ярославской области официально коронавирус был подтверждён у 13 человек. 11 из них сейчас находятся на лечении в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева. Двое пациентов полностью выздоровели, и их врачи выписали. Всю информацию о COVID-19, актуальную на сегодняшний день, можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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