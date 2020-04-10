Всего с начала пандемии в Ярославской области официально коронавирус был подтверждён у 13 человек. 11 из них сейчас находятся на лечении в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева. Двое пациентов полностью выздоровели, и их врачи выписали. Всю информацию о COVID-19, актуальную на сегодняшний день, можно найти в нашей онлайн-трансляции.

