5 апреля воскресенье
СЕЙЧАС -1°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Как жить в карантине: испытано на себе
СЕЙЧАС -1°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе Эксклюзив

Инфекционист дал прогноз, когда закончится эпидемия коронавируса

Специалист объяснил, как действует механизм уничтожения опасной инфекции

17 605
14 Обсудить

Поделиться

Инфекционист&nbsp;Игорь Чепрасов сообщил, что коронавирус не выдерживает нагревания — он погибает при 60–70 °С

Инфекционист Игорь Чепрасов сообщил, что коронавирус не выдерживает нагревания — он погибает при 60–70 °С

Ярославский инфекционист с 40-летним стажем поделился своим прогнозом по поводу сроков окончания эпидемии COVID-19 в России. Он считает, что летом 2020 года новая коронавирусная инфекция начнёт «умирать» из-за тёплой погоды.

— Мы живём уже четыре месяца в условиях эпидемии, и на данный момент в Ярославской области пятеро заражённых, девять человек с сомнительными анализами и ни одного летального исхода. А вот выздоровевший есть, — сообщил журналистам портала 76.RU врач-инфекционист Игорь Чепрасов. — Наши власти сделали всё для размазывания пика заболеваемости. Известно, что вирус не выдерживает высушивания, поэтому, я думаю, что, когда температура воздуха поднимется до +25 °С, тогда всё автоматически сойдёт. А это, наверное, будет уже в начале июня. Коронавирус, может, придёт и в следующем сезоне, но мы будем уже подготовленными.

При этом медики считают, что вирус в целом никуда не исчезнет и COVID-19 теперь останется навсегда, а эпидемиолог дала прогноз, когда появится вакцина от новой коронавирусной инфекции.

Помните, что медики рекомендуют по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Мойте руки чаще, прикрывайте лицо, когда чихаете или кашляете. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

По последним данным, на стационарном лечении в Ярославской области находятся 5 пациентов с официально подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

эпидемиякоронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!