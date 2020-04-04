Инфекционист дал прогноз, когда закончится эпидемия коронавируса

Ярославский инфекционист с 40-летним стажем поделился своим прогнозом по поводу сроков окончания эпидемии COVID-19 в России. Он считает, что летом 2020 года новая коронавирусная инфекция начнёт «умирать» из-за тёплой погоды.
— Мы живём уже четыре месяца в условиях эпидемии, и на данный момент в Ярославской области пятеро заражённых, девять человек с сомнительными анализами и ни одного летального исхода. А вот выздоровевший есть, — сообщил журналистам портала 76.RU врач-инфекционист Игорь Чепрасов. — Наши власти сделали всё для размазывания пика заболеваемости. Известно, что вирус не выдерживает высушивания, поэтому, я думаю, что, когда температура воздуха поднимется до +25 °С, тогда всё автоматически сойдёт. А это, наверное, будет уже в начале июня. Коронавирус, может, придёт и в следующем сезоне, но мы будем уже подготовленными.
При этом медики считают, что вирус в целом никуда не исчезнет и COVID-19 теперь останется навсегда, а эпидемиолог дала прогноз, когда появится вакцина от новой коронавирусной инфекции.
Помните, что медики рекомендуют по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Мойте руки чаще, прикрывайте лицо, когда чихаете или кашляете. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.
По последним данным, на стационарном лечении в Ярославской области находятся 5 пациентов с официально подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».