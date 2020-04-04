Инфекционист дал прогноз, когда закончится эпидемия коронавируса

Ярославский инфекционист с 40-летним стажем поделился своим прогнозом по поводу сроков окончания эпидемии COVID-19 в России. Он считает, что летом 2020 года новая коронавирусная инфекция начнёт «умирать» из-за тёплой погоды.



— Мы живём уже четыре месяца в условиях эпидемии, и на данный момент в Ярославской области пятеро заражённых, девять человек с сомнительными анализами и ни одного летального исхода. А вот выздоровевший есть, — сообщил журналистам портала 76.RU врач-инфекционист Игорь Чепрасов. — Наши власти сделали всё для размазывания пика заболеваемости. Известно, что вирус не выдерживает высушивания, поэтому, я думаю, что, когда температура воздуха поднимется до +25 °С, тогда всё автоматически сойдёт. А это, наверное, будет уже в начале июня. Коронавирус, может, придёт и в следующем сезоне, но мы будем уже подготовленными.

