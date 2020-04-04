4 апреля суббота
СЕЙЧАС +5°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Из-за взрыва газа рухнул целый подъезд
СЕЙЧАС +5°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
На 4 апреля в Ярославской области официально зафиксировано заболевание коронавирусом у пяти человек

На 4 апреля в Ярославской области официально зафиксировано заболевание коронавирусом у пяти человек

На ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области губернатор Дмитрий Миронов озвучил обновлённые данные по заболеваемости в регионе:

— Подтвердились пробы на коронавирусную инфекцию у двух жителей региона — женщины из Ярославля и мальчика из Тутаевского района. Состояние ярославны — средней степени тяжести, ребёнка — удовлетворительное.

Теперь на стационарном лечении в Ярославской области находятся 5 пациентов с официально подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Если верить статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, дети и подростки меньше остальных заражаются новым коронавирусом. Учёные проанализировали больше 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19 и выяснили, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится всего по 1% от общего числа инфицированных. Но это совсем не значит, что детям и подросткам можно безнаказанно разгуливать по улицам, ничего не опасаясь. По данным ВОЗ, заразиться новым коронавирусом можно в любом возрасте.

Также стало известно, что в московской лаборатории не подтвердились 4 пробы: одна из Рыбинска, одна из Тутаева и две из Ярославля.

За прошедшие сутки лабораторно обследовано 372 человека. 3 теста отправлены в столицу. Таким образом ждём подтверждения по 9 анализам. На обязательной изоляции в регионе находятся 1779 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России инфекцию обнаружили у 582 человек. 434 из них находятся в Москве. Всего на сегодняшний день в стране насчитывается 4731 заразившийся. 333 из них выздоровели, 43 — скончались. За последние сутки из-за коронавируса в России умерли 9 человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ6
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (57)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!