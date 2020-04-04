Если верить статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, дети и подростки меньше остальных заражаются новым коронавирусом. Учёные проанализировали больше 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19 и выяснили, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится всего по 1% от общего числа инфицированных. Но это совсем не значит, что детям и подросткам можно безнаказанно разгуливать по улицам, ничего не опасаясь. По данным ВОЗ, заразиться новым коронавирусом можно в любом возрасте.

Также стало известно, что в московской лаборатории не подтвердились 4 пробы: одна из Рыбинска, одна из Тутаева и две из Ярославля.



За прошедшие сутки лабораторно обследовано 372 человека. 3 теста отправлены в столицу. Таким образом ждём подтверждения по 9 анализам. На обязательной изоляции в регионе находятся 1779 человек.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России инфекцию обнаружили у 582 человек. 434 из них находятся в Москве. Всего на сегодняшний день в стране насчитывается 4731 заразившийся. 333 из них выздоровели, 43 — скончались. За последние сутки из-за коронавируса в России умерли 9 человек.

