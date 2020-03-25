Испытания на животных и людях: эпидемиолог поделилась прогнозом, когда появится вакцина от COVID-19

Главный эпидемиолог Ярославской области Татьяна Дружинина, отвечая на вопросы учеников медиашколы «Фокус», поделилась своим прогнозом о том, когда появится вакцина от новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
— Вакцину от новой коронавирусной инфекции сейчас пытаются придумать в Соединённых Штатах Америки и в России. И эти попытки уже довольно успешные. Но для того чтобы её запустить в производство, нужно время. Сначала надо провести доклинические испытания на животных, потом клинические испытания на людях. Сейчас много говорят о том, что вакцина практически придумана, но на данный момент производство её ещё не начато. Думаю, что выпустить её к концу года будет возможно, потому что вариантов вакцины сейчас уже много.
Татьяна Дружинина — врач высшей категории, доктор медицинских наук, в системе здравоохранения работает более 30 лет. Пришла на место заместителя главного врача по вопросам эпидемиологии в Ярославскую областную СЭС в 1990 году и продолжала там работать в этой должности после реорганизации службы в Роспотребнадзоре. Сегодня она является главным внештатным эпидемиологом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Речь идёт о вакцине, которая будет защищать именно от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая сейчас устроила пандемию, охватив много стран мира.
В России, по данным на 25 марта, болезнь диагностировали у 658 человек — плюс 163 случая за сутки. В Ярославской области официально зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Вирус обнаружили у 40-летней женщины, вернувшейся из Доминиканы. Она находится на лечении в инфекционной больнице. Подозрение на коронавирус выявлено также у мужчины, который накануне побывал в Австрии. Результаты анализов оказались сомнительными, поэтому пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске, а мужчину — тоже в инфекционную больницу. Скоро будут готовы результаты. На карантине в регионе сидят почти две тысячи человек.