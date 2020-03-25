Испытания на животных и людях: эпидемиолог поделилась прогнозом, когда появится вакцина от COVID-19

Татьяна Дружинина — врач высшей категории, доктор медицинских наук, в системе здравоохранения работает более 30 лет. Пришла на место заместителя главного врача по вопросам эпидемиологии в Ярославскую областную СЭС в 1990 году и продолжала там работать в этой должности после реорганизации службы в Роспотребнадзоре. Сегодня она является главным внештатным эпидемиологом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Речь идёт о вакцине, которая будет защищать именно от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая сейчас устроила пандемию, охватив много стран мира.