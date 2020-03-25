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Испытания на животных и людях: эпидемиолог поделилась прогнозом, когда появится вакцина от COVID-19

Специалист ярославского департамента здравоохранения разъяснила, как идёт разработка препарата

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Ученики медиашколы «Фокус» спросили Татьяну Дружинину про вакцину от нового коронавируса

Ученики медиашколы «Фокус» спросили Татьяну Дружинину про вакцину от нового коронавируса

Главный эпидемиолог Ярославской области Татьяна Дружинина, отвечая на вопросы учеников медиашколы «Фокус», поделилась своим прогнозом о том, когда появится вакцина от новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

— Вакцину от новой коронавирусной инфекции сейчас пытаются придумать в Соединённых Штатах Америки и в России. И эти попытки уже довольно успешные. Но для того чтобы её запустить в производство, нужно время. Сначала надо провести доклинические испытания на животных, потом клинические испытания на людях. Сейчас много говорят о том, что вакцина практически придумана, но на данный момент производство её ещё не начато. Думаю, что выпустить её к концу года будет возможно, потому что вариантов вакцины сейчас уже много.

Татьяна Дружинина — врач высшей категории, доктор медицинских наук, в системе здравоохранения работает более 30 лет. Пришла на место заместителя главного врача по вопросам эпидемиологии в Ярославскую областную СЭС в 1990 году и продолжала там работать в этой должности после реорганизации службы в Роспотребнадзоре. Сегодня она является главным внештатным эпидемиологом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Речь идёт о вакцине, которая будет защищать именно от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая сейчас устроила пандемию, охватив много стран мира.

В России, по данным на 25 марта, болезнь диагностировали у 658 человек — плюс 163 случая за сутки. В Ярославской области официально зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Вирус обнаружили у 40-летней женщины, вернувшейся из Доминиканы. Она находится на лечении в инфекционной больнице. Подозрение на коронавирус выявлено также у мужчины, который накануне побывал в Австрии. Результаты анализов оказались сомнительными, поэтому пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске, а мужчину — тоже в инфекционную больницу. Скоро будут готовы результаты. На карантине в регионе сидят почти две тысячи человек.

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