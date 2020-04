В издании The New England Journal of Medicine вышло новое исследование о коронавирусе. Его авторы выяснили, что вирус может держаться на разных поверхностях от трех часов до трех дней. Инфекционист из Ярославля рассказал, как можно убить вирус и обезопасить свои вещи.

— COVID-19 — это достаточно тяжёлый вирус, поэтому в отличие от вируса гриппа он пролетает гораздо меньшее расстояние, — рассказал врач-инфекционист Игорь Чепрасов. — При коронавирусе зона поражения ограничивается местом пребывания больного. Вирус тяжёлый — достаточно быстро оседает (1,5–2 метра). Также коронавирус не выдерживает высушивания. Чтобы его убить, достаточно помыть и высушить вещи — и далее не будет передачи этого вируса, он потеряет свою жизнеспособность. Ещё коронавирус не выдерживает нагревания — он погибает при 60–70 °С. Даже кипятить не надо, можно просто ошпарить горячей водой.