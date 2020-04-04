В издании The New England Journal of Medicine вышло новое исследование о коронавирусе. Его авторы выяснили, что вирус может держаться на разных поверхностях от трех часов до трех дней. Инфекционист из Ярославля рассказал, как можно убить вирус и обезопасить свои вещи.
— COVID-19 — это достаточно тяжёлый вирус, поэтому в отличие от вируса гриппа он пролетает гораздо меньшее расстояние, — рассказал врач-инфекционист Игорь Чепрасов. — При коронавирусе зона поражения ограничивается местом пребывания больного. Вирус тяжёлый — достаточно быстро оседает (1,5–2 метра). Также коронавирус не выдерживает высушивания. Чтобы его убить, достаточно помыть и высушить вещи — и далее не будет передачи этого вируса, он потеряет свою жизнеспособность. Ещё коронавирус не выдерживает нагревания — он погибает при 60–70 °С. Даже кипятить не надо, можно просто ошпарить горячей водой.
Помните, что медики рекомендуют по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Мойте руки чаще, прикрывайте лицо, когда чихаете или кашляете. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.
В редакцию 76.RU каждый день приходят десятки вопросов, связанных с безопасностью во время угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Мы собрали самые часто задаваемые вопросы и адресовали их врачам. Накануне мы опубликовали ответы на них.
По последним данным, на стационарном лечении в Ярославской области находятся 5 пациентов с официально подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».