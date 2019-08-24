«О еде даже не думаю»: девушка, решившая похудеть на 72 кг, рассказала, как практикует голодание

Анастасия Разова из Ярославля, задавшаяся целью похудеть на 72 килограмма, ищет всё новые способы поскорее достичь результата. На этот раз решила попробовать голодание.

— Пока два дня из трех. Энергия как не из меня, я бодра, активна, куча идей и мыслей! О еде не думаю от слова совсем, вчера даже гуляла вечером и в кафе пила чай, вокруг все ели, а мне пофиг. Голова вечерком немного болела, но я тут же спать легла. С утра сходила на треньку, в бассейн и очень даже всё плодотворненько прошло, — делится Настя.