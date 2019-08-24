«О еде даже не думаю»: девушка, решившая похудеть на 72 кг, рассказала, как практикует голодание

Фигура Насти меняется уже заметно
Фото: martijka
Анастасия Разова из Ярославля, задавшаяся целью похудеть на 72 килограмма, ищет всё новые способы поскорее достичь результата. На этот раз решила попробовать голодание.
— Пока два дня из трех. Энергия как не из меня, я бодра, активна, куча идей и мыслей! О еде не думаю от слова совсем, вчера даже гуляла вечером и в кафе пила чай, вокруг все ели, а мне пофиг. Голова вечерком немного болела, но я тут же спать легла. С утра сходила на треньку, в бассейн и очень даже всё плодотворненько прошло, — делится Настя.
Уточняет, что это не полные отказы от пищи насовсем.
— Под голоданием понимается осознанное воздержание от любой пищи, а в некоторых случаях и от воды, на какой-то определённый срок. Основные цели: оздоровление, очищение, омоложение организма и похудение, — пишет Настя.
И перечисляет и плюсы от голодания (от нормализации пищеварения, улучшения кровообращениия до активации творческого потенциала), и минусы (от сонливости и головных болей до агрессии и тошноты).⠀
— Что происходит при голодании по дням: 1 день — чистка кишечника и сосудов; 2 дня — стимуляция нервных волокон; 3 дня — обновление тканевой жидкости, частичное восстановление эпителия ЖКТ, — говорит девушка. — Больше трёх дней голодать без наблюдения у врачей нельзя! Но прежде чем голодать, спросите у своего врача, не будет ли вам во вред даже такое голодание.
Но самые большие усилия девушка все же прикладывает в зале. Плюс соблюдает диету. Такую, что её парню даже совестно есть при ней жареную картошку. Девушка ведет своей дневник похудения на сайте 76.RU — мы следим за тем, как упорная Настя меняется и идёт к своей непростой цели.