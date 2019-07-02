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Похудеть на 72 кг
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«Это будет ад»: худеющая на 72 килограмма ярославна включила жёсткий режим для сброса веса

Вес девушки встал два месяца назад и перестал уменьшаться

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Настя записалась в группу усиленных тренировок семь дней в неделю

Фото: Настя Разова / Vk.com

Уже известная в Ярославле девушка Анастасия Разова продолжает свой проект — похудеть на 72 килограмма. Такую цель поставила себе 29-летняя ярославна больше года назад, когда весила почти 143 килограмма. Задача сложная: девушка прошла обследования у доктора и сильно изменила свой подход к жизни

К концу апреля Насте удалось достичь веса в 118,9 килограмма — заветной отметки ниже 120. Но дальше вес встал и больше не уходил. Но девушка не из тех, кто сдаётся. Она записалась в убойный проект с тренировками семь дней в неделю.

— Наконец-то дошли руки, дабы написать пост. Для тех, кто в танке или по каким-то причинам упустил, напоминаю: я участвую в проекте «Перезагрузка 3.0» в моем любимом фитнес-клубе продолжительностью два месяца! По программе у нас выходит семь тренировок в неделю. 

За неделю девушка будет дважды по утрам ходить в бассейн, проходить две силовые тренировки с тренером, две групповые тренировки (зумба, пилоксинг), а также заниматься водным поло.

— Бассейн на неделе в 7 утра — это кромешный ад, товарищи! Вы когда-нибудь потели в бассейне? Нет? Тогда вам на занятия к Сёме! Мы не плаваем, мы делаем всё, что угодно, но не плаваем. Мы бежим, идём, прыгаем, крутимся, трясём ногами на месте, на глубине, дрыгаем ножками, ходим с гантелями, бежим с гантелями и так далее, — рассказывает Анастасия Разова. — Такими темпами мы все через два месяца станем пусть и не Дюймовочками, но что-то сексуальное точно получится!

По последним замерам вес девушки в конце июня был 118,8 килограмма. 

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