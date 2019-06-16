«Увидела пять главных изменений»: девушка, худеющая на 72 кг, показала, какой была год назад

Девушка из Ярославля Анастасия Разова поставила перед собой большую цель — похудеть на 72 килограмма. Со 142. Это непросто — пришлось менять питание и проводить много времени, потея в спортзале. Но Настя не сдается. Ведет свой дневник похудения и показывает промежуточные результаты. Теперь вот выложила фото, где показала, какой была в апреле 2018-го, и какой стала сейчас. Видно, что в районе живота точно стало меньше. Фигура становится более подтянутой. Но Настя замечает не только внешние изменения.



— Немногие знают, как тяжело мне даются эти мои изменения, потому что изменения? они не только во внешности, они во всем? — пишет Настя.

И перечисляет, что изменилось в её жизни.

кардинально поменялся образ жизни и в целом взгляды;

отношение к своему здоровью и питанию;

развлечения/прогулки/досуг так же сильно изменились — я стала дико подвижной, хочется либо гулять, либо тренироваться;

любовь к себе с каждым месяцем растёт, я учусь слышать себя и свои желания;