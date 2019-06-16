16 июня воскресенье
СЕЙЧАС +21°С
usd 64.43
eur 72.70
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 64.43
eur 72.70
Здоровье
Похудеть на 72 кг
Инструкция

«Увидела пять главных изменений»: девушка, худеющая на 72 кг, показала, какой была год назад

Ярославна Анастасия Разова сбрасывает вес со 142 кило

Поделиться

3 676
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Настя идет трудным путем, но верит, что всё получится!

Фото: Martijka

Девушка из Ярославля Анастасия Разова поставила перед собой большую цель — похудеть на 72 килограмма. Со 142. Это непросто — пришлось менять питание и проводить много времени, потея в спортзале. Но Настя не сдается. Ведет свой дневник похудения и показывает промежуточные результаты. Теперь вот выложила фото, где показала, какой была в апреле 2018-го, и какой стала сейчас. Видно, что в районе живота точно стало меньше. Фигура становится более подтянутой. Но Настя замечает не только внешние изменения.


— Немногие знают, как тяжело мне даются эти мои изменения, потому что изменения? они не только во внешности, они во всем? — пишет Настя.

И перечисляет, что изменилось в её жизни.

  • кардинально поменялся образ жизни и в целом взгляды; 
  • отношение к своему здоровью и питанию; 
  • развлечения/прогулки/досуг так же сильно изменились — я стала дико подвижной, хочется либо гулять, либо тренироваться; 
  • любовь к себе с каждым месяцем растёт, я учусь слышать себя и свои желания;
  • ну про уход за лицом я уже неоднократно говорила, поэтому повторять не буду, тут уж результат налицо.

Фигура стала более подтянутой

Фото: Martijka

— Да, это не быстро, но зато не вернется! — уверена девушка.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

похудениездоровье

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)