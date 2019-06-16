«Увидела пять главных изменений»: девушка, худеющая на 72 кг, показала, какой была год назад

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Ярославна Анастасия Разова сбрасывает вес со 142 кило
Настя идет трудным путем, но верит, что всё получится!
Фото: Martijka
Девушка из Ярославля Анастасия Разова поставила перед собой большую цель — похудеть на 72 килограмма. Со 142. Это непросто — пришлось менять питание и проводить много времени, потея в спортзале. Но Настя не сдается. Ведет свой дневник похудения и показывает промежуточные результаты. Теперь вот выложила фото, где показала, какой была в апреле 2018-го, и какой стала сейчас. Видно, что в районе живота точно стало меньше. Фигура становится более подтянутой. Но Настя замечает не только внешние изменения.
— Немногие знают, как тяжело мне даются эти мои изменения, потому что изменения? они не только во внешности, они во всем? — пишет Настя.
И перечисляет, что изменилось в её жизни.
— Да, это не быстро, но зато не вернется! — уверена девушка.
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