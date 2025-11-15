«Синдром отмены длится месяц»: ярославский врач рассказал, как бросить курить

Ярославский врач рассказал, как бросить курить Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Кажется, все знают, что курение — это зло. Врачи называют его одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и артериальной гипертонии.

Многие курильщики хотя бы раз в жизни пытались избавиться от этой пагубной привычки. Но получается далеко не у всех.

Заведующий отделением пульмонологии Ярославской областной клинической больницы Евгений Ивашечкин, убежден, что бросить курить раз и навсегда можно. Как это сделать — в нашем материале.

Евгений Николаевич Ивашечкин является выпускником Ярославского государственного медицинского университета. Работал врачом-терапевтом в больнице имени Соловьева. С 2018 года — заведующий отделением пульмонологии, а также врач-терапевт приемного отделения в Ярославской областной клинической больнице. Также он наставник в школе отказа от курения.

В каком возрасте легче бросить курить

Евгений Ивашечкин считает, что чем больше стаж человека как курильщика, тем сложнее ему отказаться от вредной привычки.

«У кого-то курение становится „ритуалом“, у кого-то — „рефлексом“. Поэтому курильщику со стажем не всегда бывает легко поменять свой образ жизни. Длительный стаж формирует сильную никотиновую зависимость, а значит отказаться от сигареты бывает труднее», — пояснил врач.

Исходя из этого следует, что молодым людям, у которых стаж курения меньше, легче отказаться от сигарет.

«Нервная система заканчивает свое созревание к 35-40 годам, поэтому у молодежи могут быстрее формироваться „безникотиновые“ привычки. Взрослые же менее нейропластичны», — отметил эксперт.

Однако у менее возрастных курильщиков могут возникнуть другие сложности.

«На молодых людей чаще влияют социальные факторы. Например, курящие компании, вечеринки, мода на вейпы. Кроме того, молодежь более импульсивна, что создает угрозу срыва. Взрослым людям чаще удается сформировать сильную мотивацию в силу давления семьи, груза перенесенных заболеваний (например, инфаркта или инсульта)», — объяснил Евгений Ивашечкин.

Отличается ли мужская и женская зависимость

По мнению специалиста, женщинам труднее бросить курить, чем мужчинам.

«У них больше страх набора веса. Само курение часто выступает у женщин регуляцией стресса и настроения. Это повышает риск рецидивов. Но при персонифицированном подходе к лечению пол перестает играть какую-либо роль», — рассказал Евгений Ивашечкин.

Что поможет отказаться от курения

По словам эксперта, есть несколько факторов, которые облегчают процесс отказа от вредной привычки.

«Важна поведенческая терапия с выработкой мотивации к отказу от курения и работой над триггерами — причинами, по которым человек закуривает. Кто-то так пытается скоротать время, кто-то занять руки или рот. Нужно работать над тем, чтобы менять эти привычки», — отметил эксперт.

К примеру, после отказа от курения многим бывает не привычно, что ничего не надо подносить ко рту. Чтобы хоть как-то компенсировать это, люди начинает больше есть. Но такой шаг ведет к другой проблеме — набору веса.

«В данном случае сигарету можно заменить на неникотиновую жвачку без сахара, мятные леденцы, стебель сельдерея, можно пить воду через трубочку», — посоветовал Евгений Ивашечкин.

Руки советуют занять кубиком Рубика, эспандером, ручкой с кликером, четками.

Существуют также методики, которые помогают купировать острое желания закурить и справиться с синдромом отмены никотина, который обычно проявляется в сильной тяге к нему. Также могут появляться гнев, раздражительность, депрессия, проблемы со сном и другие неприятные последствия.

«В этом случае используется никотинзамещающая терапия в виде пластырей, жвачек, подъязычных таблеток, спрея для слизистой полости рта. С ними в комбинации идут анксиолитические препараты, которые нивелируют симптомы отмены», — пояснил врач.

Анксиолитические препараты — средства, уменьшающие тревожность. Они используются для лечения тревожных расстройств и связанных с ними психологических и физических симптомов.

Как только возникло желание покурить, врач советует переключиться на какое-нибудь дело — вытереть пыль, прибрать рабочий стол, прогуляться, поприседать, позвонить близким и т. п.

«Постепенно пережидать сиюминутный порывы сходить на перекур, будет все проще», — заверил эксперт.

За какое время можно бросить курить

Врач отмечает, что процесс отказа от курения должен быть ступенчатым.

«Люди должны сформировать сильную мотивацию, поменять привычки и заручиться поддержкой окружающих. Неминуемо у кого-то сильнее, у кого-то менее выраженно возникает синдром отмены никотина», — пояснил Евгений Ивашечкин.

В среднем синдром отмены никотина длится около месяца, но, по словам врача, с каждым днем будет становиться все легче.

Полностью вылеченным считается человек, который не курит 6 месяцев и более.

Как не сорваться

Отказ от курения — это важный, но непростой шаг. Еще труднее не сорваться и не отступить от своей цели. Как сохранить силу воли в этом вопросе?

«Важно соблюдать приверженность к лечению, в том числе, использовать никотинзаместительную терапию. Не следует ни при каких условиях закуривать, так как это дает сигнал мозгу о восстановлении рефлекса. Продолжайте анализировать триггеры и избегайте „скользких“ моментов — исключите алкоголь, на вечеринках общайтесь с некурящими людьми, уберите пепельницы с привычных мест», — посоветовал Евгений Ивашечкин.

Где ярославцам помогут бросить курить

В помощь тем, кто хочет отказаться от пагубной привычки, при Ярославской областной клинической больнице в октябре 2025 года была создана школа отказа от курения.

«На уроках мы анализируем триггеры, формируем персональный план и определяем „день Х“, осваиваем поведенческие навыки и меняем ритуалы. Слушателям представляется информация о существующей никотинзаместительной терапии и схемах лечения. Таким образом, школа — это пошаговый план и живой наставник рядом», — рассказал Евгений Ивашечкин.

Важно, что занятия здесь проводятся бесплатно.

Образовательный центр находится в поликлинике областной клинической больницы: Ярославль, улица Яковлевская, 7, корпус 6. Телефон: (4852) 58-92-49. Электронная почта: shkolapacienta@yaokb.ru.