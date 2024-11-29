Болеют не маргиналы, а семейные: в Ярославле составили портрет ВИЧ-инфицированного человека

Врач рассказала, кто чаще подвержен вирусу иммунодефицита человека Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Инфекционист Центра СПИД Ярославской областной инфекционной кинической больницы Ольга Бугрова описала специалистам регионального Минздрава среднестатистический портрет ВИЧ-инфицированного человека. По данным эксперта, в последнее время он несколько изменился. Интересное наблюдение, что болезнь, вопреки распространенному общественному мнению, касается не маргинальных слоев общества, а семейных людей без вредных привычек.

— Средний возраст нашего пациента — 35-55 лет. Образование — среднее профессиональное или высшее. Это люди, имеющие постоянную работу, состоящие в браке, имеющие детей, без вредных привычек, без судимостей. Отмечается рост заболеваемости среди женщин от 39 до 59 лет, — рассказала Ольга Бугрова 25 ноября.

ВИЧ-инфекция — это заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. Оно передается через биологические жидкости, например, кровь, слюну, грудное молоко или сперму. Вирус уничтожает клетки иммунитета, и организм уже не может справляться с заболеваниями разных типов.

Ольга Бугрова рассказала, что чаще всего инфекция передается во время незащищенного полового акта, и реже — через инъекционное наркопотребление. То есть, укол инфицированным шприцом.

Всего по данным специалиста в Ярославской области больше 5 тысяч человек, живущих с ВИЧ. Из них — 55% мужчин, а оставшиеся 45% — женщины. В целом Ярославская область не входит в список высокопоражённых регионов.

— В области 34 ребенка с подтверждённым диагнозом ВИЧ-инфекции. Получают лечение 94% людей, живущих с ВИЧ в регионе, т. е. они не переходят в тяжёлую стадию ВИЧ-инфекции — СПИД и существенно реже заражают других людей, — пояснила Ольга Бугрова.

С 25 ноября в России стартовала неделя профилактики ВИЧ-инфекции, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИД, который отмечается 1 декабря.

Специалист напомнила, что заразиться ВИЧ может каждый, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса, образования и вероисповедания.