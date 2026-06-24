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Здоровье Эксперт «Был случай, когда ребенок просто умер». Зачем лечить молочные зубы — объяснение врача-стоматолога

«Был случай, когда ребенок просто умер». Зачем лечить молочные зубы — объяснение врача-стоматолога

Рассказываем, к каким последствиям может привести игнорирование обычного кариеса. Видео

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Зачем детям лечить молочные зубы? В одном видео отвечает врач-стоматолог из Екатеринбурга

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Зачем лечить молочные зубы ребенка, если они всё равно выпадут? Так рассуждают многие родители. Но, как выяснилось, последствия такого отношения могут быть намного серьезнее, чем кривой прикус в подростковом возрасте. Об этом E1.RU на видео выше рассказала врач-стоматолог Бэлла Мусихина.

«Был такой случай, когда из-за нелеченых молочных зубов ребенок просто умер. Был эндокардит — то есть сепсис. На сердце отдало буквально за четыре дня», — привела пример врач.

Но, даже если дело не дойдет до трагического исхода, раннее удаление молочных зубов может вызвать уйму негативных последствий: это и неправильный прикус, и нарушения дыхания, и аденоиды (патологически увеличенная глоточная миндалина).

«Молочный зуб должен быть здоровым и должен функционировать, — объяснила стоматолог. — Если мы удаляем его раньше времени, давление на нижестоящий зуб не передается. Тогда постоянный зуб начинает лезть куда попало или прорезывается очень долго».

Поэтому главное правило такое: полная смена молочных зубов должна произойти в 10–12 лет, а не в пятилетнем возрасте из-за того, что их вовремя не пролечили.

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Комментарии
1
Гость
31 минута
Лечить конечно надо.Тысяч 10 отдадите за молочный зубик
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