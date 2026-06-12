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Здоровье Кошмар длиною в семь лет: мужчине ошибочно диагностировали рак и провели 42 ненужные процедуры

Кошмар длиною в семь лет: мужчине ошибочно диагностировали рак и провели 42 ненужные процедуры

Пострадавший переживал, что не доживет до пенсии

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Мужчина не понимает, почему ошибку не заметили раньше | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМужчина не понимает, почему ошибку не заметили раньше | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мужчина не понимает, почему ошибку не заметили раньше

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Великобритании мужчине поставили неверный диагноз — рак крови, и он безуспешно лечился от этого заболевания в течение семи лет. Об этом пишет BBC News.

Саймон Пирсон из Тамуэрта впервые обратился к врачам в ноябре 2017 года. Он жаловался на сильную усталость, высокий уровень эритроцитов и отклонения в показателях железа. После обследования ему диагностировали «истинную полицитемию» — это хроническое и медленно развивающееся онкологическое заболевание крови.

Позднее к диагнозу добавился гемохроматоз — генетическое заболевание, при котором в организме накапливается вредное железо. Мужчина переживал, что не доживет до пенсии. Также он волновался, что заболевание могло перейти по наследству его сыновьям — одному 19 лет, другому 16.

Лишь в июне 2025 года, после семи лет ненужных лечений, медсестра на плановом приеме усомнилась в правильности диагноза. Новые тесты показали, что у Пирсона нет ни одного из ранее выявленных заболеваний.

За эти годы он перенес 42 ненужные процедуры со всеми побочными эффектами — головными болями, хронической усталостью и психологическим истощением. Пирсон признался, что до сих пор не может поверить, что врачебная ошибка длилась так долго.

Пирсон уже подал в суд на врачей из-за их ошибки. Руководство больницы официально извинилось, признав, что это было серьезное нарушение стандартов. Они пообещали сделать всё возможное, чтобы такого больше не произошло.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Онкология Здоровье Врачебная ошибка
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