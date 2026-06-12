Кошмар длиною в семь лет: мужчине ошибочно диагностировали рак и провели 42 ненужные процедуры

Мужчина не понимает, почему ошибку не заметили раньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Великобритании мужчине поставили неверный диагноз — рак крови, и он безуспешно лечился от этого заболевания в течение семи лет. Об этом пишет BBC News.

Саймон Пирсон из Тамуэрта впервые обратился к врачам в ноябре 2017 года. Он жаловался на сильную усталость, высокий уровень эритроцитов и отклонения в показателях железа. После обследования ему диагностировали «истинную полицитемию» — это хроническое и медленно развивающееся онкологическое заболевание крови.

Позднее к диагнозу добавился гемохроматоз — генетическое заболевание, при котором в организме накапливается вредное железо. Мужчина переживал, что не доживет до пенсии. Также он волновался, что заболевание могло перейти по наследству его сыновьям — одному 19 лет, другому 16.

Лишь в июне 2025 года, после семи лет ненужных лечений, медсестра на плановом приеме усомнилась в правильности диагноза. Новые тесты показали, что у Пирсона нет ни одного из ранее выявленных заболеваний.

За эти годы он перенес 42 ненужные процедуры со всеми побочными эффектами — головными болями, хронической усталостью и психологическим истощением. Пирсон признался, что до сих пор не может поверить, что врачебная ошибка длилась так долго.