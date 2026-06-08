Тополиный пух — и всё, капец. Как не задохнуться от аллергии

Пушинки собирают всю пыльцу на себя Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Если одним тополиный пух совершенно не мешает, то найдется достаточно других — тех, кому цветение тополей натурально перекрывает кислород. Пух становится этакой маршруткой, которая цепляет на себя пыльцу, и для аллергиков это самый страшный сон. Наши коллеги из издания NGS55.RU узнали у аллерголога-иммунолога Светланы Пестряковой, что сделать, чтобы не задохнуться летом от аллергии.

Бывает ли аллергия на тополь

Часто аллергики жалуются на ухудшение здоровья именно в период цветения тополей. Эксперт рассказывает, что понятия «аллергия на тополиный пух» не существует.

— Пушинка — это уже готовое семечко, а тополиная пыльца была во время цветения березы, это конец апреля, начало мая. Пух не может проникнуть внутрь клетки носа и раздражать ее, — говорит Светлана Пестрякова.

При ухудшении состояния лучше обратиться к врачу Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Белые хлопья липкие, легкие и летучие. Во время полета они собирают на себя пыльцу от злаковых трав: тимофеевки, овсяницы, ежи и ржи.

— В полете пушинка ударяется о лицо человека, с нее сыплется цветень. Когда мы видим, что на тополиный пух есть выраженные реакции, предполагаем, что это аллергия на пыльцу луговых трав, — говорит Пестрякова.

Раздражение на пух всё же может быть, но это не связано с индивидуальной переносимостью тополиного семечка. На улице он попадает в глаза и нос, что вызывает воспаление и покраснение. Речь об аллергии не идет — так работает иммунный ответ организма на инородное тело.

— Мы будем реветь, чихать, у нас будет насморк — это обыкновенная реакция слизистой глаз и носа на воздействие каких-то инородных факторов. Здесь иммунная система не задействуется, — утверждает специалист.

Аллергия появляется у человека из-за сбоя иммунной системы, при котором организм начинает ошибочно принимать безвредные вещества (пыльцу, продукты, шерсть) за опасных «врагов» и атаковать их. Повлиять на восприятие может генетическая предрасположенность, экология, питание и психологическое состояние.

Если дома живут домашние животные, после прогулки их нужно обязательно мыть под душем Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Как отличить аллергию на пыльцу от простуды

При аллергии появляются симптомы:

заложенность и отекание слизистой носа, появление соплей и интенсивное чихание;

зуд глаз, отек век, слезотечение;

сжатые бронхи, слизистый кашель, сухой, иногда с мокротой.

Если «белый снег» не летает, а симптомы остались, это аллергия на пыльцу трав.

— При ОРВИ характерно вирусное воспаление слизистой носа, некие стадии: вначале текут жидкие сопли, а на вторые и третьи сутки они густеют и проходят через неделю, — объясняет эксперт.

На улице пух попадает в глаза и нос, что вызывает воспаление и покраснение Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Рекомендации в период цветения

При выходе из дома Светлана Пестрякова рекомендует надевать медицинскую маску. Обязательно носить очки с плотным прилеганием, надевать головные уборы или заплетать волосы.

— В дом или квартиру не должна проникать пыльца. Проветривать помещение можно только через кондиционеры или сетки на окнах, — добавляет аллерголог. — Если дома пес (а собаки имеют свойство гулять и приносить всю пыль), дома вам будет плохо. Поэтому собаке нужно сшить какой-то летний комбинезон, а после прогулки мыть под душем.

Если вы видите у себя осложнения в период тополиного пуха, необходимо показаться врачу для корректной терапии.