НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

4 м/c,

зап.

 754мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,47
EUR 85,56
Перевернулся автобус с туристами
Судьба легендарных заброшек
Где отдохнуть этим летом
Надвигается шторм
Как отметить свадьбу в Ярославле
Умер капитан полиции
Афиша на неделю
Повредили рояль-фонтан
Где и когда пройдет «Пир на Волге»
Здоровье Обзор Тополиный пух — и всё, капец. Как не задохнуться от аллергии

Тополиный пух — и всё, капец. Как не задохнуться от аллергии

Советы эксперта

115
Содержание
Пушинки собирают всю пыльцу на себя | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПушинки собирают всю пыльцу на себя | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Пушинки собирают всю пыльцу на себя

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Если одним тополиный пух совершенно не мешает, то найдется достаточно других — тех, кому цветение тополей натурально перекрывает кислород. Пух становится этакой маршруткой, которая цепляет на себя пыльцу, и для аллергиков это самый страшный сон. Наши коллеги из издания NGS55.RU узнали у аллерголога-иммунолога Светланы Пестряковой, что сделать, чтобы не задохнуться летом от аллергии.

Бывает ли аллергия на тополь

Часто аллергики жалуются на ухудшение здоровья именно в период цветения тополей. Эксперт рассказывает, что понятия «аллергия на тополиный пух» не существует.

— Пушинка — это уже готовое семечко, а тополиная пыльца была во время цветения березы, это конец апреля, начало мая. Пух не может проникнуть внутрь клетки носа и раздражать ее, — говорит Светлана Пестрякова.

При ухудшении состояния лучше обратиться к врачу | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПри ухудшении состояния лучше обратиться к врачу | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

При ухудшении состояния лучше обратиться к врачу

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Белые хлопья липкие, легкие и летучие. Во время полета они собирают на себя пыльцу от злаковых трав: тимофеевки, овсяницы, ежи и ржи.

— В полете пушинка ударяется о лицо человека, с нее сыплется цветень. Когда мы видим, что на тополиный пух есть выраженные реакции, предполагаем, что это аллергия на пыльцу луговых трав, — говорит Пестрякова.

Раздражение на пух всё же может быть, но это не связано с индивидуальной переносимостью тополиного семечка. На улице он попадает в глаза и нос, что вызывает воспаление и покраснение. Речь об аллергии не идет — так работает иммунный ответ организма на инородное тело.

— Мы будем реветь, чихать, у нас будет насморк — это обыкновенная реакция слизистой глаз и носа на воздействие каких-то инородных факторов. Здесь иммунная система не задействуется, — утверждает специалист.

Аллергия появляется у человека из-за сбоя иммунной системы, при котором организм начинает ошибочно принимать безвредные вещества (пыльцу, продукты, шерсть) за опасных «врагов» и атаковать их. Повлиять на восприятие может генетическая предрасположенность, экология, питание и психологическое состояние.

Если дома живут домашние животные, после прогулки их нужно обязательно мыть под душем | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUЕсли дома живут домашние животные, после прогулки их нужно обязательно мыть под душем | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Если дома живут домашние животные, после прогулки их нужно обязательно мыть под душем

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Как отличить аллергию на пыльцу от простуды

При аллергии появляются симптомы:

  • заложенность и отекание слизистой носа, появление соплей и интенсивное чихание;

  • зуд глаз, отек век, слезотечение;

  • сжатые бронхи, слизистый кашель, сухой, иногда с мокротой.

Если «белый снег» не летает, а симптомы остались, это аллергия на пыльцу трав.

— При ОРВИ характерно вирусное воспаление слизистой носа, некие стадии: вначале текут жидкие сопли, а на вторые и третьи сутки они густеют и проходят через неделю, — объясняет эксперт.

На улице пух попадает в глаза и нос, что вызывает воспаление и покраснение | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUНа улице пух попадает в глаза и нос, что вызывает воспаление и покраснение | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

На улице пух попадает в глаза и нос, что вызывает воспаление и покраснение

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Рекомендации в период цветения

При выходе из дома Светлана Пестрякова рекомендует надевать медицинскую маску. Обязательно носить очки с плотным прилеганием, надевать головные уборы или заплетать волосы.

— В дом или квартиру не должна проникать пыльца. Проветривать помещение можно только через кондиционеры или сетки на окнах, — добавляет аллерголог. — Если дома пес (а собаки имеют свойство гулять и приносить всю пыль), дома вам будет плохо. Поэтому собаке нужно сшить какой-то летний комбинезон, а после прогулки мыть под душем.

Если вы видите у себя осложнения в период тополиного пуха, необходимо показаться врачу для корректной терапии.

А у вас случаются обострения в сезон тополиного пуха?

Да, лечусь у врача
Нет, спокойно провожу время на улице
Раздражает пух, сижу дома
ПО ТЕМЕ
Ксения СушкоКсения Сушко
Ксения Сушко
Корреспондент NGS55.RU
Тополиный пух Аллергия Совет врача Болезнь Жалоба
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Супруги потратили 100 тысяч на семейного психотерапевта. Зачем и помогло ли это отношениям?
Анонимный автор
Мнение
Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела
Мударисова Олеся
Загородная жизнь
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Рекомендуем