Ни шезлонга, ни бассейна, ни песчаного пляжа: врачи отговаривают от любимых летних радостей — вот почему

Роспотребнадзор рекомендует загорать только на официальных пляжах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мы его ждем — а оно приносит нам проблемы со здоровьем. Высокая температура, влажность, купания, кондиционеры и даже неправильное белье будто сговорились и отравляют лето, как могут. Врачи рассказали NGS.RU, как снизить риски, чтобы на память о жарких месяцах остался только позитив.

Летние обострения

Заведующая гинекологическим отделением Любовь Трейвиш подтвердила: в летний период запросы к специалистам ее профиля меняются. Пациентки чаще всего приходят с циститами, заболеваниями мочевого пузыря. Теплая и влажная среда способствует размножению бактерий, а сквозняки и кондиционеры могут стать причиной острых воспалительных процессов.

«Лето — активный отпускной сезон, время романтических знакомств, снижения бдительности и отсутствия барьерной контрацепции, поэтому повышается также и число заболеваний, передающихся половым путем», — предупредила врач.

Среди самых частых летних проблем она назвала острый цистит, герпетическую инфекцию (герпес), а также обострение вагинального кандидоза (молочницы) и бактериальный вагиноз. Причины те же: жара, влага, мокрое белье, сквозняки, солнечные ванны, а также частые купания в закрытых водоемах и бассейнах.

Бассейны, пляжи и шезлонги

Роспотребнадзор регулярно проверяет бассейны — и результаты мало где оказываются идеальными. Самые частые претензии — к качеству воды, соблюдению правил дезинфекции и уборки, а также к ведению журналов контроля.

«Заражение инфекцией возможно даже в бассейне с обеззараживаемой водой, так как там могут накапливаться бактерии, частички кожи и органические загрязнения», — предупреждают в ведомстве.

Заражение инфекцией возможно даже в бассейне с обеззараживаемой водой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Любовь Трейвиш также добавила, что подхватить ЗППП через воду бассейна невозможно. Зато высок риск подхватить грибковое заболевание кожи и ногтей, кишечные инфекции и получить аллергический дерматит или конъюнктивит из-за хлора и других реагентов.

Риск значительно снижается при соблюдении несложных правил: обязательно принимать душ перед купанием, использовать специальную обувь и шапочку, не посещать бассейн при первых признаках ОРВИ, пользоваться только индивидуальными полотенцами, очками и тапочками.

Что касается пляжей, Роспотребнадзор напоминает: загорать лучше в официально одобренных зонах отдыха. Там риск подхватить инфекцию всё-таки ниже, чем на «диком» берегу.

На шезлонги и скамьи без личного полотенца или подстилки лучше не садиться и не ложиться — по словам Любови Трейвиш, слишком высок риск заразиться чесоткой. После бассейна купальные принадлежности нужно сразу стирать и сушить, чтобы избежать появления плесени и запаха.

Песок — это тоже благоприятная среда для бактерий и яиц гельминтов, поэтому и тут важно использовать подстилки, мыть руки и ноги после пляжа и стараться, чтобы песок не попадал под одежду и купальник.

«Песок теоретически тоже может вызвать воспаление, — предупредила гинеколог. — Он может быть загрязнен грибковыми возбудителями, аллергенами, а мелкие фрагменты ракушек и крупинки песка иногда приводят к микротравмам — это входные ворота инфекции».

Красота требует жертв (и осторожности)

Отдельная летняя опасность — эпиляция. По словам дерматолога Анны Анелок, летом опаснее всего шугаринг и ваксинг (восковая эпиляция), особенно, если процедуры проводят в нестерильных условиях или с нарушением техники.

«Высокая температура и влажность воздуха создают благоприятную среду для размножения бактерий, поэтому малейшая микротравма может стать входными воротами для инфекции. Это приводит к фолликулитам и даже гнойничкам, которые могут оставить пигментные пятна или рубцы», — пояснила врач.

Даже шугаринг может принести проблемы с кожей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Основные причины воспалений — нарушение стерильности (недостаточно обработанные воск или паста, нестерильные инструменты), врастание волос и неправильный уход за кожей после процедуры.

Также врачи не рекомендуют делать эпиляцию прямо перед походом на пляж. После шугаринга или воска кожа раздражена, а волосяные фолликулы остаются открытыми. Солнце, соленая вода и песок могут вызвать раздражение, пигментацию и даже ожоги. Купаться можно не раньше чем через сутки после процедуры. За это время кожа успевает восстановиться, а поры закрываются, что снижает риск инфекции.

Что касается бритья, то оно оставляет микропорезы и царапины, которые в жару и при контакте с внешней средой могут стать благоприятной средой для размножения бактерий.

Лазерная эпиляция летом может быть рискованнее, если не использовать защиту от солнца: кожа становится чувствительной к ультрафиолету, поэтому без SPF 50+ возможны пигментация и ожоги. Оптимальное время для этой процедуры — осень и зима.

Профилактика: советы от врачей

По словам Любови Трейвиш, чтобы снизить летние риски, нужно соблюдать несколько простых правил.

Берите с собой запасной купальник — загорать лучше в сухом и чистом. И тем более не стоит сидеть в мокром купальнике на холодной поверхности.

«Это еще один фактор развития инфекций. В группе риска женщины, которые ведут активную половую жизнь, пациентки с хроническими заболеваниями (герпес, кандидоз, аднексит), а также те, у кого установлена внутриматочная спираль», — перечисляет Любовь Трейвиш.

На лежак стелите большое полотенце или покрывало, а для тела используйте отдельное.

Пользуйтесь антисептиком для рук — например, перед нанесением крема или едой.

Не ходите босиком — обзаведитесь пляжными шлепанцами.

Откажитесь от синтетического и слишком тесного белья.

Синтетическое белье, особенно тугие стринги, может создавать «парниковый эффект», вызывать микротравмы и способствовать переносу кишечной флоры туда, где ей вовсе не место, говорят врачи.

Не используйте антисептики для профилактики — они могут нарушать естественную микрофлору.

Постарайтесь пореже использовать ежедневные прокладки; помните об опасности длительного использования тампонов.

Не сидите до посинения под кондиционером или на сквозняке.

Эпиляцию и педикюр делайте за несколько дней до поездки на пляж.

Не глотайте воду в бассейне, а при интимных контактах не забывайте про барьерную контрацепцию.

Всё это — не причина заболеваний, а лишь провоцирующие факторы, уточнила врач. Корень проблемы — наличие патогенных микроорганизмов или нарушение баланса влагалищной флоры.