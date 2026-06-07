«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана

90% зарплаты уходило в игру, а близким приходилось врать, что всё уже закончилось Источник: ChatGPT

Это анонимная история молодого человека из Тюмени, который несколько лет жил в зависимости от онлайн-казино. Он проигрывал почти всю зарплату, закладывал чужие вещи, выигрывал сотни тысяч и тут же терял всё обратно. Сейчас он не играет, но говорит, что последствия чувствует до сих пор. Его рассказ от первого лица читайте в материале 72.RU.

Анонимный автор

«Почти вся зарплата уходила в игру»

Я впервые столкнулся с казино, когда уехал учиться в колледж. Ребята играли понемногу — по 50, по 100 рублей. Это было онлайн-казино. Тогда всё выглядело безобидно. Я не думал, что это вообще может стать проблемой.

Сначала меня зацепили деньги. Была мысль, что можно быстро решить проблемы. Думаешь: «Вот сейчас выиграю — и всё». Или: «Не может же мне всё время не везти, сегодня точно повезет». Когда уже совсем плохо — «попытка не пытка, терять нечего».

Года три-четыре назад это уже стало зависимостью. Я просто не мог остановиться.

Тогда я работал в общепите. За смену получал около 3500 рублей. И почти все деньги уходили в казино. Мог получить зарплату — и 2500 сразу закинуть. Иногда больше. Иногда почти всё. Я не отдавал вообще всю зарплату в ноль, но процентов 90 дохода уходило туда стабильно.

Самый жесткий период был примерно два года назад, перед тем как я бросил. Я постоянно жил с мыслью, что всё очень плохо: долги, проблемы, надо как-то отдавать деньги. И всё время одно и то же: закинул, закинул, закинул. Продал — закинул. Продал — закинул. Заложил — снова закинул.

В какой-то момент всё дошло даже до того, что я заложил украшения бывшей девушки. И те, которые сам ей дарил, и те, которые были у нее. В итоге сумма вышла примерно на 600 тысяч рублей. Тогда ты уже не думаешь нормально. Когда всё идет плохо, тебе кажется, что еще одна ставка всё исправит.

«За раз мог поднять полмиллиона — и тут же всё проиграть»

Самое опасное в казино — оно иногда действительно дает выиграть. За один раз я мог поднять полмиллиона рублей, иногда даже больше. И в этот момент кажется, что всё — сейчас закроешь долги, выйдешь в плюс. Но в итоге все деньги всё равно уходили обратно в игру.

За один раз мог проиграть миллион рублей — и выигранные деньги, и те, которые сверху сам докидывал. Ты как будто уже не контролируешь ситуацию.

Есть только мысль: вернуть обратно то, что потерял. Если считать всё время, пока играл, думаю, ушел в минус примерно на 6–7 миллионов рублей. Анонимный автор лудоман

Работу я не потерял. Отношения — наверное, отчасти да. Но самое главное — потерял доверие близких. Сначала они знали, что у меня проблемы. Потом пришлось врать, что я бросил, хотя на самом деле это было не так.

Не скажу, что часто врал, но и не скажу, что редко. Мне никто особенно не пытался помочь — по крайней мере, я это так чувствовал. Близкие скорее ругались, кричали. Говорили что-то вроде: «Ты никому таким не будешь нужен». Наверное, это была их попытка помочь. Но мне от этого становилось только хуже.

Когда проигрывал большие суммы, даже мелькали неприятные мысли. И почти один раз это случилось — буквально стоял на краю. Потом резко пришел в себя. Сейчас страшно это вспоминать.

Тогда казалось, что жизнь уже разрушена. От меня почти все отвернулись. Я понимал, что если полезу дальше в это, начнутся уже огромные многомиллионные долги. Я еще молодой. И в какой-то момент понял, что дальше так продолжаться не может.

«Эмоциональный инвалид»

Каждый раз, когда играл, говорил одно и то же: «Господи, дай сейчас выиграть — и всё, я брошу». Но это так не работает. Когда выигрывал, первой мыслью было не поставить еще. Хотелось купить что-то, подарить кому-то, закрыть часть долгов. Хотя мысль снова закинуть деньги тоже, конечно, была.

Каждый раз парень говорил: выиграю — и брошу Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Казино — это быстрый дофамин. Когда выигрываешь всё большие суммы, потом уже меньшие не дают тех же эмоций. Только после долгого перерыва. Мне, наверное, в каком-то смысле повезло, что я не выиграл что-то совсем огромное. Потому что всё, что выигрывал, я всё равно сливал обратно. Я даже не чувствовал этих денег на руках.

До этого я был веселым, позитивным человеком. Всегда думал о будущем. Сейчас честно скажу: после зависимости я не вижу будущего. Мне очень тяжело получать удовольствие от обычной жизни. Не от быстрого дофамина — с ним всё понятно, — а вообще от обычных вещей. Я без шуток стал эмоциональным инвалидом.

Самое трудное оказалось даже не бросить. Когда решил реально закончить с казино, начались другие проблемы. Те, которые раньше будто не замечал. И новые тоже начали появляться. Ты перестаешь играть, а жизнь, от которой прятался, никуда не девается. Сейчас живу нормально. Не хорошо и не плохо.