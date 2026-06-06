Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас

Срыв цикла удовлетворения потребности. Вот как это происходит обычно: возникновение желания или чувства → осознавание потребности → поиск способа удовлетворения потребности → действие → удовлетворение.



При выгорании этот цикл прерывается на ранних этапах: человек не способен осознать истинную потребность или игнорирует ее, переключая внимание на что‑то другое. Либо потребность осознана, но энергия направляется не на ее удовлетворение, а на подавление желания, что создает напряжение в теле.



Слияние. Человек стирает границы между своим «я» и ролью, например профессиональной. Он перестает различать, где заканчиваются его потребности и начинается его функция. В результате психика не расслабляется вне рабочего времени или вне выполнения определенной роли. Человек замкнут только в своей роли, например «я работник», и начинает отождествлять всего себя только с этим.



Убеждения. Человек додумывает за других или присваивает чужие установки. Это приводит к тому, что он живет чужой жизнью и растрачивает свои ресурсы. Например, берет на себя чужую ответственность, предполагая, что она его.



Фоновая тревога и усталость. Исходное состояние при выгорании — это перманентная фоновая тревога и усталость, а не ресурсное спокойствие, как должно быть в норме.



Невозможность полноценно отдохнуть. Даже после отпуска или перерыва остается чувство опустошения, опыт не «переваривается», а просто добавляется в «копилку» неудачных попыток восстановиться.



Нарушение баланса «брать — давать». Человек либо постоянно отдает, не получая взамен поддержки, либо, наоборот, только берет, не внося вклад в отношения или деятельность.



Перфекционизм и внутренние установки‑долженствования. Например, мысли вроде «Соберись!» или «Хорошие сотрудники так не делают» мешают осознать и удовлетворить потребность в отдыхе.

