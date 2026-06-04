Ранит каждое прикосновение: семиклассник с неизлечимой болезнью завел блог, чтобы дарить надежду другим

Трогательная история ребенка-«бабочки» из Мегиона Источник: Городские медиа

Арсен Меджидов из Мегиона учится в седьмом классе. Он активный, жизнерадостный и любознательный. При этом ему иногда сложно передвигаться, лежать и даже есть: у Арсена редкая болезнь — буллезный эпидермолиз. Кожа на его руках и ногах покрывается волдырями и может легко повредиться. Детей с таким диагнозом называют бабочками.

Как живет мальчик с редким генетическим заболеванием, смотрите в видео выше.

Арсен родился здоровым ребенком. Когда появились первые симптомы болезни, врачи долго не могли поставить диагноз.

«Первый раз ему поставили диагноз — пузырчатка, потому что буллезный эпидермолиз очень похож на нее. Врачи говорили, что ребенок не выживет, что, скорее всего, готовьтесь к тому, что он умрет. С этой мыслью было очень тяжело жить», — вспоминает мама Жасмина Гасанбекова.

Чтобы защитить хрупкую и уязвимую к повреждениям кожу, нужны специальные лекарства и бинты. На них уходит около 5 миллионов рублей в год.

«Для нашей семьи это колоссальная сумма. Я мать-одиночка и не могу выйти на работу, поэтому мы живем на детские пособия и пенсию. Приходится объявлять сборы и полагаться на милосердие людей», — говорит Жасмина.