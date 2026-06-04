НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 755мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 74,30
EUR 86,27
Состояние раненых при атаке дрона
Ярославец в культовом фильме
Где отдохнуть этим летом
Подарили певцу картошку
Как отметить свадьбу в Ярославле
Выгнали с ЕГЭ
Новые «Пауки» — адреса установки
Позвал замуж на концерте
Что происходит на ПМЭФ
Здоровье Ранит каждое прикосновение: семиклассник с неизлечимой болезнью завел блог, чтобы дарить надежду другим

Ранит каждое прикосновение: семиклассник с неизлечимой болезнью завел блог, чтобы дарить надежду другим

Несмотря на свой диагноз, Арсен очень любит жизнь. История сильного духом школьника — в видео

124

Трогательная история ребенка-«бабочки» из Мегиона

Источник:

Городские медиа

Арсен Меджидов из Мегиона учится в седьмом классе. Он активный, жизнерадостный и любознательный. При этом ему иногда сложно передвигаться, лежать и даже есть: у Арсена редкая болезнь — буллезный эпидермолиз. Кожа на его руках и ногах покрывается волдырями и может легко повредиться. Детей с таким диагнозом называют бабочками.

Как живет мальчик с редким генетическим заболеванием, смотрите в видео выше.

Арсен родился здоровым ребенком. Когда появились первые симптомы болезни, врачи долго не могли поставить диагноз.

«Первый раз ему поставили диагноз — пузырчатка, потому что буллезный эпидермолиз очень похож на нее. Врачи говорили, что ребенок не выживет, что, скорее всего, готовьтесь к тому, что он умрет. С этой мыслью было очень тяжело жить», — вспоминает мама Жасмина Гасанбекова.

Чтобы защитить хрупкую и уязвимую к повреждениям кожу, нужны специальные лекарства и бинты. На них уходит около 5 миллионов рублей в год.

«Для нашей семьи это колоссальная сумма. Я мать-одиночка и не могу выйти на работу, поэтому мы живем на детские пособия и пенсию. Приходится объявлять сборы и полагаться на милосердие людей», — говорит Жасмина.

Сейчас Арсен учится в седьмом классе, ведет блог и не стесняется своей особенной внешности. Благодаря поддержке матери и своей силе характера он научился принимать себя и стал уверенным ребенком, который делится своей историей и призывает не отчаиваться и верить в добро.

ПО ТЕМЕ
Мария ГришкинаМария Гришкина
Мария Гришкина
журналист 86.RU
Дети-бабочки Болезнь Благотворительность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
55 минут
а про наших детей КТО напишет?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем