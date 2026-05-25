«Всё пережили, а аппендицит — нет»: ярославец винит врачей в смерти жены, с которой был вместе 42 года

Когда 60-летний Андрей Федотов говорит об Ольге, его глаза становятся влажными, а голос дрожит. Вспоминая о супруге, суровый и крепкий мужчина едва сдерживается, чтобы не зарыдать. В январе 2026 года Андрей потерял жену, с которой прожил вместе 42 года.

Он уверен: в смерти его 60-летней супруги виноваты врачи больницы имени Семашко в Ярославле, которые проглядели у нее аппендицит. Теперь Андрей пытается добиться справедливости и наказать причастных, но в ответ получает лишь сухие отписки.

«Всё пережили, а аппендицит не пережили»

Андрей и Ольга из Ярославля поженились в 1983 году, когда обоим было по 17 лет. Их историю можно назвать любовью с первого взгляда, которая с годами только крепла. Вместе они воспитали дочь и сына, построили дом. Когда Ольге исполнилось 50, она вышла на пенсию, но продолжала работать. В 2024 году решила полностью посвятить себя семье и уволилась. В августе 2025 года Ольга отпраздновала 60-летний юбилей в кругу родных и друзей.

«Мы с ней всё пережили, а аппендицит не пережили», — говорит Андрей.

«Мы ничего не нашли, пишите отказ от госпитализации»

Ольга была активной — старалась часто видеться с внуками, баловала домашних вкусной готовкой.

В 2025 году она попала в больницу с гепатитом. Лечение в стационаре и жизнь на препаратах после выписки засели в памяти болезненным опытом. Поэтому, когда 4 января 2026 года у нее сильно заболел живот, вызывать скорую Ольга не спешила. Перспектива попасть в стационар в праздники не радовала. Однако утром 5 января ей стало хуже. Муж настаивал на скорой.

«Меня срочно вызвали на работу. Я позвонил дочке, чтобы она пришла посмотреть за ней. В 12 часов дочка позвонила и сказала, что они вызвали скорую. Примерно в час она сказала, что Олю привезли в больницу имени Семашко. Я свою работу уже закончил, знакомый отвез меня к ним», — рассказал Андрей Федотов.

К тому моменту Ольге стало хуже. Она едва ходила, согнувшись, держалась за живот. Когда Андрей приехал, супругу увезли на обследование в отдел гинекологии. Врач сказал ему, что все анализы собраны и через пару часов будет понятен диагноз.

Андрей съездил за вещами домой, когда вернулся, Ольга была в приемном покое.

«Примерно в четыре часа ко мне вышел врач. Сказал: „Мы у вас ничего не нашли, пишите отказ от госпитализации. И будете лечиться планово в терапии“. Я потребовал у него сделать ей УЗИ. Он ответил, что сегодня отправил много людей на УЗИ, и специалист будет его шибко ругать за это. Но все-таки выписал направление», — рассказал Андрей.

Ольгу посадили на каталку. Ходить она уже не могла. По словам Андрея, специалист по УЗИ пригласил их в кабинет через 20 минут.

«Он предложил ей прилечь, задрать одежду, и начал делать свои манипуляции. Минуты через три спросил у меня: „Что с печенью? У нее печень подпрыгивает“. Я сказал, что она лежала в больнице с гепатитом, и мы год его лечим. Сказал, какие лекарства она принимает. Он ответил, что такие лекарства нельзя пить на постоянной основе, они курсовые. Посоветовал найти в интернете рецепт отвара овса и лечиться овсом. Дал нам свои результаты и отправил вниз», — рассказал Андрей.

Там пару вновь встретил дежурный врач. Андрей вспоминает, что, по словам медика, у его жены в крови были завышенные показатели лейкоцитов и эритроцитов.

«Это, говорит, какое-то внутреннее воспаление. Направляем вас в урологию на обследование», — рассказал Андрей.

«Она там кричала»

Скорую, по словам Андрея, пришлось ждать около получаса. Ольгу отвезли в отделение урологии 9-й больницы на Тутаевском шоссе. Там приняли быстро, провели обследование, но Андрея в кабинет не пустили.

«Она жаловалась, что перед этим ей в гинекологии очень сильно намяли живот. Она там кричала, на кресло ей помогали залезть врачи. Тем не менее, они определили, что она не их пациент. В урологии врачи меня подозвали и просто по-человечески сказали: „Мы не понимаем, зачем ее сюда привезли. Почечки у нее маленькие, к ним никаких претензий нет. Сейчас мы твоим хирургам все напишем“, — рассказал Андрей.

После этого вновь вызвали бригаду скорой, и Ольгу увезли обратно в больницу имени Семашко. Андрей рассказал, что дежурный врач снова пытался убедить пару написать отказ от госпитализации и после праздников планово сходить к терапевту. Но, увидев заключение урологов, изменил решение.

«Он сказал: „Все меняется. Мы ее кладем с подозрением на аппендицит“. Где-то в десять часов я отвез ее на второй этаж в палату. Так закончилось у нас 5 января», — рассказал Андрей.

Аппендицит — это воспалительный процесс в органе, который называется аппендиксом. Он располагается в нижней части кишечника. Лечится хирургическим путем. Симптомы — боль в животе, которая может проявиться в районе пупка или по всему животу, но постепенно спускается в правую нижнюю часть. Боль усиливается при резких движениях, кашле или ходьбе.



Может возникнуть тошнота и рвота, температура повышается до 37,5–38,5 °C. Человек теряет аппетит и испытывает сухость во рту.

Утром 6 января Андрей с Ольгой созвонились. Ее осмотрел врач.

«Сказала: „Наверное, будут резать“. Потом в два часа мы с ней созваниваемся, и она в разговоре со мной стала захлебываться рвотой. Я ей кричу: „Олечка, беги к врачам“, — на этом моменте своего рассказа голос Андрея надломился, он выдохнул и заплакал.

Насколько известно Андрею, супругу в больнице лечили от панкреатита. Операцию по удалению аппендицита ей не проводили.

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, при котором нарушается отток ее пищеварительных ферментов, вызывая ее «самопереваривание». Симптомы: острая опоясывающая боль в верхней части живота, тошнота, многократная рвота, метеоризм, диарея или запор. Также может подняться температура, участиться сердцебиение, пожелтеть кожа.

«Сказали, что она очень много пьет»

Около трех часов дня 6 января Андрею позвонила дочь и сказала, что не может дозвониться до Ольги. Вместе они поехали в больницу. На вахте им объяснили, что Ольгу перевели в отделение реанимации. У входа курили медсестры. Они посоветовали Андрею привезти жене пеленки, подгузники и влажные салфетки. Объяснили, что увидеться с супругой у него не получится.

«На следующее утро, 7 января, мы все привезли. И воду. Сказали, что она очень много пьет. Мы привезли три полторашки воды. Я звонил в хирургию, спрашивал об ее состоянии. Сказали, — тяжелое. Спросил о диагнозе — мне его не назвали. Ответили: „Это к хирургам“. Хирургам сколько я ни звонил, не дозвонился по телефону, который мне дали в приемном покое», — рассказал Андрей Федотов.

С тех пор Андрей каждый день утром и вечером звонил в отделение реанимации и спрашивал о состоянии жены. Ответ был один: тяжелое. Три дня он привозил воду и передавал ее Ольге через медсестер. Утром 10 января ему сказали, что ничего привозить не нужно. Вечером 11 января врач сообщил, что состояние Ольги ухудшилось, она была практически без сознания.

А 12-го числа в 7:10 мне позвонил тот же реаниматолог и говорит: «Андрей Анатольевич, констатирована смерть». Андрей Федотов Муж умершей пациентки больницы имени Семашко

«Заведующий побелел, как сметана»

Андрей обзвонил детей, рассказал им о случившемся. Вместе они поехали в больницу — получать справку о смерти и забрать вещи Ольги.

14 января прошли похороны. Андрей с сыном договорились на следующий день вновь съездить на кладбище, а затем в больницу.

«Когда заведующий нас увидел, побелел, как сметана. У него губа затряслась. Я сказал ему, что хотел бы ознакомиться с историей болезни жены. Я уже 13 января думал, что можно сделать, обратился за помощью к искусственному интеллекту. Он составил мне инструкцию, которой я следовал. Нужно было взять историю болезни, изучить протокол вскрытия», — рассказал Андрей.

Заведующий отделением сказал, что ему нужна консультация с юристами по поводу того, можно ли показать Андрею историю болезни его жены. На тот момент у мужа Ольги уже был протокол вскрытия, в котором было указано, что она умерла от аппендицита.

«Он начал оправдываться, говорить, что эти диагнозы отличить невозможно. На мой прямой вопрос о том, умерла ли Оля не от той болезни, от которой ее лечили, он ответил, да», — рассказал Андрей.

В распоряжении редакции 76.RU имеется копия патолого-анатомического вскрытия Ольги Федотовой. Непосредственной причиной смерти указан эндотоксический шок. Промежуточная причина смерти — острый перитонит. Первоначальная причина смерти — острый аппендицит с перитонитом.

Что такое эндотоксический шок Узнать Эндотоксический шок — это критическое, угрожающее жизни состояние, вид септического шока. Развивается, когда в системный кровоток попадают эндотоксины, запускающие воспалительную реакцию. Вызывает острую сосудистую недостаточность и нарушение в работе двух и более систем органов. У человека резко падает давление, возникает учащенное сердцебиение, конечности становятся холодными из-за нарушения кровообращения. Возникает одышка, спутанность сознания, головокружение или бред.

В итоговом заключении после вскрытия сказано следующее: «У пожилой женщины развился острый флегмонозно-язвенный аппендицит (первоначальная причина смерти), осложнившийся перфорацией стенки аппендикса и острым гнойным перитонитом с нарастающей интоксикацией организма, что и стало непосредственной причиной смерти. Неблагоприятному исходу способствовал мелкоузловой цирроз печени. Имеет место расхождение заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов. При этом, учитывая, что постановка правильного диагноза была возможна, но диагностическая ошибка, возникшая по объективным причинам (тяжелое состояние больной, а также атипичность клинических проявлений основного заболевания и его осложнений), не повлияла на исход заболевания». Категория расхождения диагнозов оценена как вторая. Это значит, что ошибка в постановке диагноза не повлияла на исход заболевания — пациент скончался от других причин.

«К нам отнеслись как к ненужным пациентам»

Андрея с сыном отправили в администрацию, где они написали заявление на выдачу копии истории болезни. Документы, по словам мужчины, они получили через месяц.

«Изучив историю болезни, я написал письмо главврачу, описав все безобразия, которые с нами происходили. О том, что к нам отнеслись как к ненужным пациентам», — сказал Андрей.

Я был уверен, что если человек попал в больницу, его обязательно вылечат. Но получилось, как получилось. Андрей Федотов Муж умершей пациентки больницы имени Семашко

Через месяц Андрей получил ответ главного врача больницы. Там было указано, что лечение его жены проводилось в соответствии с требованием законодательства, нарушений найдено не было. От Министерства здравоохранения Ярославской области Андрей получил практически аналогичный ответ.

«О том, какие процедуры проводили моей жене. А в ее смерти, мол, виноват аппендицит. В феврале я обратился в следственный комитет, попал на прием к руководителю регионального управления. Он назначил следователя и сказал, что будет назначена судебно-медицинская экспертиза, и если она покажет, что виноваты врачи, их будут карать. Но если экспертиза не выявит нарушений, то это просто гражданское дело», — рассказал Андрей.

Страховая компания обнаружила нарушения

8 марта Андрей написал обращение в компанию, где была застрахована Ольга — «СОГАЗ-Мед». 20 апреля мужчина получил результаты мультидисциплинарной экспертизы. Специалисты нашли ряд нарушений в действиях врачей.

В частности, нарушения увидели в действиях урологов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов. Список получился обширным. Ознакомиться с ним можно кликнув на вкладку ниже.

Какие нарушения в действиях врачей нашла страховая компания Узнать Урология — Некорректное (неполное) отражение в реестре счета сведений медицинской документации; — Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств <…> — Отсутствие в медицинской документации результатов обследований, осмотров, консультаций специалистов, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья застрахованного лица, объем, характер, условия предоставления медицинской помощи и провести оценку качества оказанной медицинской помощи. Гинекология — Отсутствие в документации (несоблюдение требований к оформлению) информированного добровольного согласия застрахованного лица на медицинское вмешательство или отказа от медицинского вмешательства в установленных законодательством РФ случаях. — Наличие признаков искажения сведений, предоставленных в медицинской документации (дописки, исправления, «вклейки», полное переоформление и искажением сведений о проведенных диагностических и лечебных мероприятий, клинической картине заболевания; расхождение сведений об оказании медицинской помощи в различных разделах медицинской документации и (или) учетно-отчетной документации, запрошенной на проведение экспертизы). — Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств <…>. — Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств <…> приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания; — Отсутствие в медицинской документации результатов обследований, осмотров, консультаций специалистов, дневниковых записей, позволяющих оценить динамику состояния здоровья застрахованного лица, объем, характер, условия предоставления медицинской помощи и провести оценку качества оказанной медицинской помощи. Анестезиология-реаниматология — Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств <…> приведшее к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшее риск прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового заболевания (за исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства в установленных законодательством РФ случаях). Хирургия — Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств <…> приведшее к летальному исходу (за исключением случаев отказа застрахованного лица от медицинского вмешательства в установленных законодательством РФ случаях).

Особое внимание стоит обратить на выводы экспертов по профилям: «гинекология», «анестезиология-реаниматология» и «хирургия». Указано, что действия специалистов первых двух направлений привели у ухудшению состояния Ольги, а действия/бездействия хирургов привели к летальному исходу пациентки.

«Несмотря на тяжесть состояния и нарастание полиорганной недостаточности Федотовой О.Л. проводилась консервативная терапия в рамках диагноза панкреатит, без пересмотра источника системного воспаления. Не реализована своевременная хирургическая тактика, не выполнена диагностическая лапароскопия по экстренным показаниям. Проводилось симптоматическое лечение с целью купирования проявленной эндогенной интоксикации. Состояние Федотовой О.Л. было недооценено, что повлекло за собой неверную тактику ведения на диагностическом этапе, спровоцировало диагностические ошибки и создало риск прогрессирования заболевания. Не были выполнены необходимые диагностические и (или) лечебные мероприятия, оперативные вмешательства в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, что привело к критическому ухудшению здоровья, и впоследствии к летальному исходу», — говорится в ответе страховой компании.

Страховая направила результаты качества медпомощи в больницу имени Семашко на подписание. Также сообщалось, что к больнице применят финансовые санкции. Письмо было направлено и главврачу больницы с просьбой разобрать случай нарушения, чтобы такие дефекты больше не допускались.

«Дополнительно сообщаем о праве медицинской организации оспорить результаты экспертизы, проведенной страховой медицинской организацией», — говорится в ответе «СОГАЗ-Мед».

Также в письме Андрею Федотову сообщалось, что он имеет право на предъявление претензий к больнице в связи с некачественным оказанием помощи его жене.

Больница предложила оплатить расходы на похороны

В середине апреля юристы больницы имени Семашко позвали Андрея Федотова на разговор. На встрече присутствовал заместитель главврача.

«Искусственный интеллект сказал мне не соглашаться ни на какие условия больницы. Юрист сказал, что можно съездить и послушать, что они скажут, но посоветовал ничего ни в коем случае не подписывать. Я приехал, меня встретили. Там мне объясняли, что случай очень сложный, что невозможно было определить этот аппендицит, что врачи, которые принимали участие в лечении, в частности, заведующий отделением и дежурный хирург, уволены из хирургии. Я спросил, что они от меня хотят. Тут включилась юрист. Сказала, что случай тяжелый, они все горюют, и предложила материальную помощь», — рассказал Андрей.

По его словам, конкретная сумма не озвучивалась. Но Андрею предложили компенсировать все затраты на похороны и памятник. Он отказался.

Андрей уточнил, что дежурным врачом в тот день на самом деле был другой специалист, которого не было на месте. А рекомендации от него по телефону якобы получал стажер. Семья уверена, что свою роль сыграл и фактор того, что Ольге стало плохо в новогодние праздники. Мол, медикам просто не хотелось работать, как следует.

Разобраться в деле Андрею помогает брат.

«У людей были выходные, всем хотелось отдыхать. И врачам, наверное, тоже. А принимал решения, получается, на месте, врач-стажер. Который каким-то образом принимал этого пациента. И неоднократное пожелание написания отказа от госпитализации создает вопрос: а нужен ли был больной этой больнице, когда все остальные отмечали праздники?», — сказал брат Андрея.

Наша семья хочет понять, на чьей стороне будет закон, кто будет виноват в том, что произошло с человеком, и кто за это будет отвечать. Брат Андрея Александр

У семьи есть претензии и к дежурному хирургу, которая проводила пальпацию перед узи. Они уверены, что медик халатно отнеслась к своим обязанностям. Позднее они отыскали отзывы о работе данного врача, среди которых были и негативные.

«Не было бы ее в больнице, скорее всего, моя Оля была бы жива», — вздохнул Андрей.

«Нетипичное течение острого аппендицита»

Редакция 76.RU обратилась за разъяснениями в Министерство здравоохранения Ярославской области. Там рассказали, что смерть пациента в стационаре больницы не является основанием для проведения разбора случая на уровне Министерства. Это делает врачебная комиссия самого медучреждения.

Более подробной информации о произошедшем в Министерстве не дали, сославшись на закон о врачебной тайне.

«Министерство также не располагает информацией по фактам, изложенным редакции представителями АО „Страховая компания „СОГАЗ Мед“», — ответили в региональном Минздраве.

Тем временем в ответе Андрею Федотову за подписью главного врача больницы имени Семашко говорится следующее:

«По результатам проведенного анализа сделано заключение, что в данном клиническом случае имело место нетипичное течение острого аппендицита при имеющейся сопутствующей патологии органов пищеварения (мелкоузловой цирроз печени) и мочевыделительной системы, подтвержденной данными исследований, в том числе патологоанатомическим. В соответствии с клиническими рекомендациями проведен расчет вероятности острого аппендицита с использованием шкал AIR и AAS: вероятность аппендицита в данном случае оценивалась как неопределенная / низкая».

Также в больнице уточнили, что во время госпитализации проводились исследования и мониторинг анализов Ольги, с целью уточнения диагноза. Главврач больницы рассказала, что все, кто оказывал Ольге помощь, имеют высшее медицинское образование и прошли аккредитацию специалиста.

«Однако заболевания других органов и систем, наличие которых было подтверждено результатами лабораторных и инструментальных обследований, имевшие выраженные клинические проявления, крайне затрудняли постановку правильного диагноза», — говорится в ответе.