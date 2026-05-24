В магазинах нашли смертельно опасную воду: из продажи изъяли миллионы бутылок

Воду запретили продавать в магазинах

На прилавках российских магазинов выявили опасную воду марки «Джермук» армянского производства. Роспотребнадзор приостановил продажи продукции. Причина серьезная — при проверке выяснилось, что качество воды не соответствует обязательным требованиям. Это может представлять опасность для жизни и здоровья.

Под запрет попали около 37 миллионов бутылок. В списке — минеральная, питьевая и газированная вода (включая варианты со вкусовыми добавками) в стеклянных и пластиковых бутылках объемом от 0,33 до 1,5 литра. До получения разрешения Роспотребнадзора продавать и отгружать эту продукцию запрещено.