В магазинах нашли смертельно опасную воду: из продажи изъяли миллионы бутылок

На прилавках российских магазинов выявили опасную воду марки «Джермук» армянского производства. Роспотребнадзор приостановил продажи продукции. Причина серьезная — при проверке выяснилось, что качество воды не соответствует обязательным требованиям. Это может представлять опасность для жизни и здоровья.
Под запрет попали около 37 миллионов бутылок. В списке — минеральная, питьевая и газированная вода (включая варианты со вкусовыми добавками) в стеклянных и пластиковых бутылках объемом от 0,33 до 1,5 литра. До получения разрешения Роспотребнадзора продавать и отгружать эту продукцию запрещено.
Вода «Джермук» — не единственная продукция из Армении, столкнувшаяся с ограничениями в России за последние дни. 22 мая Россельхознадзор запретил ввозить в страну цветы из Армении. На следующий день, 23 мая, Роспотребнадзор запретил продавать в России коньяк и вина от трех армянских производителей, оказалось, что эти напитки тоже не соответствуют российским требованиям.