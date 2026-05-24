Здоровье В магазинах нашли смертельно опасную воду: из продажи изъяли миллионы бутылок

Сейчас Роспотребнадзор проводит проверку

506
Воду запретили продавать в магазинах | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

На прилавках российских магазинов выявили опасную воду марки «Джермук» армянского производства. Роспотребнадзор приостановил продажи продукции. Причина серьезная — при проверке выяснилось, что качество воды не соответствует обязательным требованиям. Это может представлять опасность для жизни и здоровья.

Под запрет попали около 37 миллионов бутылок. В списке — минеральная, питьевая и газированная вода (включая варианты со вкусовыми добавками) в стеклянных и пластиковых бутылках объемом от 0,33 до 1,5 литра. До получения разрешения Роспотребнадзора продавать и отгружать эту продукцию запрещено.

Вода «Джермук» — не единственная продукция из Армении, столкнувшаяся с ограничениями в России за последние дни. 22 мая Россельхознадзор запретил ввозить в страну цветы из Армении. На следующий день, 23 мая, Роспотребнадзор запретил продавать в России коньяк и вина от трех армянских производителей, оказалось, что эти напитки тоже не соответствуют российским требованиям.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Вода Опасность Магазин
Комментарии
6
Гость
1 час
помню боржоми и швейцарский сыр были опасными, но любое жорево из Китая или Ирана всегда всем нормам безопасности соответствует
Гость
1 час
геополитика...
Гость
