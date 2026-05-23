«Врач написала, что все там будем». Пациентка заплатила 680 тысяч рублей за лечение зубов, а потом узнала, что у нее рак полости рта

Ольга потратила большие деньги на лечение зубов Источник: личный архив героини публикации, соцсети клиники «Урал»

Стоматология — это обычно долго, дорого и больно. А для 45-летней Ольги общение с дантистами закончилось таким стрессом, которого врагу не пожелаешь. Она целый год ходила в стоматологическую клинику на лечение зубов, а когда всё закончилось, узнала, что у нее онкология. По словам женщины, ее лечащий врач — стоматолог-ортопед — сообщила ей о ярком пятне на нёбе только после окончания всех манипуляций. Сама пациентка уверена: медик видела это пятно изначально. В запутанной истории разбирался корреспондент E1.RU.

«Мне было очень страшно»

45-летняя Ольга из Сысерти даже в страшном сне не предполагала, что с ней случится такой кошмар. В июле 2024 года она решила планово заняться зубами: вылечить всё, что нужно вылечить, сменить старые коронки, которые свое отслужили. Обратилась в свою обычную стоматологию, куда ходила уже 15 лет, и специалистам которой полностью доверяла.

Всё шло стандартно: диагностика, в том числе прикуса, план лечения, слепки, обтачивание, примерки, визиты к доктору практически каждую неделю.

«Год мы лечим, пилим, вставляем, а по окончании работ доктор говорит: „У вас пятно на нёбе“. Я уточнила: „Вчера появилось?“ Получила в ответ: „Нет, давно заметила — с начала манипуляций“», — рассказывает Ольга.

После этого ее жизнь буквально перевернулась: гистология, анализы, результат — онкология.

«Ольга даже не подозревала о наличии опухоли, поскольку сама физически не могла увидеть и распознать данное новообразование. После она обратилась в областной онкодиспансер, где ей поставили диагноз — злокачественное новообразование твердого нёба», — говорит адвокат пациентки Виолетта Котова.

Сейчас у Ольги в нёбе зияет дыра Источник: Личный архив героини публикации

По словам Ольги, реакция врача на ее диагноз была странной.

«Мне было очень страшно. Но добила меня „группа поддержки“ (тот самый стоматолог), кто смотрел на панорамный снимок моей челюсти, не видел опухоль и продолжал вставлять [зубы] и усугублять ситуацию. Этот врач отправила мне СМС, где написала, что на земле смертность 100%, что все мы там будем и что мне нужно принять эту печальную новость, смириться, принимать антидепрессанты», — цитирует сообщение стоматолога наша собеседница.

Женщина до сих пор уверена: если бы доктор сразу предупредила ее о том, что на нёбе есть какое-то пятно, отправила бы на консультацию к профильному специалисту, то ситуация сейчас была бы совсем другой.

«Я бы не стала вставлять зубы и не потеряла бы столько времени. Опухоль выросла за год до огромных размеров», — говорит Ольга.

О своем случае Ольга рассказывала в соцсетях. Там же отмечала поддержку родных Источник: личный архив героини публикации

Борьба с опухолью была очень сложной.

«Врачи собрали консилиум, Ольге провели две тяжелые операции. Но вскоре потребовалась еще одна, потому что результаты обследования биопсийного материала показали, что опухоль проросла и затронула пазухи носа, приблизилась к верхним крайним зубам», — рассказывает Виолетта Котова.

Кстати, за лечение Ольга заплатила клинике огромные деньги — 680 тысяч рублей.

Иск на 10 миллионов

По мнению адвоката, стоматология должна понести ответственность. Она считает, что здоровью ее клиентки был причинен значительный вред из-за ненадлежащего и некачественного оказания услуг в клинике. Юрист уверена, что медик была обязана сразу же сообщить пациентке об образовании и направить ее на консультацию к онкологу, чтобы своевременно начать лечение.

Женщина на лечении от онкологии Источник: личный архив героини публикации

«Если бы обо всём рассказали сразу, то опухоль можно было бы локализовать, она бы не успела прорасти в костные структуры, пазухи носа и не приблизилась бы к верхним крайним зубам. А сейчас у Ольги сформировался обширный послеоперационный дефект твердого нёба, требующий пожизненного ношения небного протеза, без которого фактически невозможно дышать, разговаривать и кушать», — говорит Виолетта Котова.

К тому же Ольга перенесла сложнейшую лучевую терапию, а теперь нужно постоянно контролировать ее состояние, постоянно ходить на осмотры к онкологу: не исключено, что может быть рецидив. Врачи говорят, что опухоль может вернуться в печени и легких.

«Мы считаем, что врач должна была и могла заметить пятно на снимке еще при первом осмотре пациента. Об этом говорят специалисты и другие врачи, которые затем обследовали Ольгу: „Как ортопед не могла заметить такое пятно, работая с вами целый год?“» — категорично заявляет адвокат.

Такой протез сейчас вынуждена носить женщина Источник: личный архив героини публикации

Сейчас Ольга вынуждена носить протез нёба. Позже, возможно, понадобится пластическая операция — всё зависит от прогнозов и рекомендаций врачей.

За все свои страдания женщина хочет получить с клиники десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещение расходов на три операции. Виолетта Котова также отправила обращение в прокуратуру Сысерти, чтобы ведомство проверило клинику, в которой лечилась пациентка.

«Стоматология при рассмотрении претензии сначала выясняла, какую сумму в качестве компенсации морального вреда просит Ольга. А потом вдруг заявила, что врач пятно не видела целый год, а как увидела — сразу же сообщила пациенту. Мы с этим категорически не согласны и будем доказывать вину врача и клиники в суде», — заключила Виолетта Котова.

Ответ стоматологии

Директор клиники Сергей Клюкин заявил Е1.RU, что сотрудники «Урала» не причинили вреда здоровью Ольге.

«Нашей вины нет. Это ее личные доводы. Мы отписались в прокуратуру и Минздрав. Никакого вреда ей мы не причинили», — считает Сергей Клюкин.

Легко ли выявить рак полости рта?

«Рак нёба относится к довольно редким патологиям ротоглотки. Его часто не замечают до поздних стадий, так как на ранних этапах он больше похож на обычное воспаление», — объясняет нашим коллегам из издания «Доктор Питер» врач-онколог, химиотерапевт Юлия Шевченко.

По словам эксперта, у заболевания есть несколько признаков:

асимметричная язва, не заживающая более трех недель. В отличие от банальной травмы, злокачественное образование имеет плотные и приподнятые валикообразные края, а также зернистое дно, которое легко кровоточит при малейшем касании;

скрытое безболезненное уплотнение (по-другому — инфильтрат) под внешне здоровой слизистой. Опухоль растет стремительно и уже через пару недель вызывает чувство инородного тела и дискомфорт при глотании;

если процесс затрагивает ветви тройничного нерва, то может возникнуть онемение половины нёба и боль, отдающая в зубы верхней челюсти или в ухо.

«Часто рак нёба можно спутать с натертостью от протеза или сколотого зуба. Важно помнить, что обычная ранка полностью заживает за 7–14 дней после устранения причины. Болезнь может также маскироваться под сиалоденит (подвижный шарик в толще нёба), а в редких случаях даже под сифилис или туберкулезную волчанку», — перечисляет Юлия Шевченко.