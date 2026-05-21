Здоровье Истории Два года не решался выйти из дома: как повар потерял зрение, работу и семью, но смог заново наладить жизнь

В 27 лет Николай упал в подъезде и очнулся уже слепым. Его история — в видео

Жизнь Николая Цыганцева из Кемерова перевернулась в одночасье: он работал поваром, был женат, ждал рождения первенца, а в 27 лет упал в подъезде.

«Глаза открыл, а всё в каком-то помутнении. Вижу тени или черные силуэты и всё», — рассказал NGS42.RU Николай.

Оказалось, у него врожденная глаукома, которая «детонировала» от травмы, и зрение не подлежит восстановлению.

После этого супруга ушла на руках с маленьким сыном, а Николай потерял работу и два года не мог решиться выйти из дома. Но спустя 12 лет он выстроил свою жизнь заново, полюбил спорт, приспособился обитать во мраке и нашел новую любовь — познакомился с девушкой на скамейке.

«Я ее спросил: „Зачем слепой вам нужен?“ Она говорит: „А при чем здесь зрение? Не в нём дело“. Вот так и поженились», — улыбается мужчина.

Как Николаю удалось наладить жизнь, смотрите в видео выше.

Гость
1 час
Николаю Респект 👍🤝
